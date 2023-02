„Nichts Schönes mehr an der Frau“: Fans diskutieren Dubai-Foto von Verona Pooth

Teilen

Verona Pooth war einmal eine der schönsten Frauen im deutschen TV. Ihre aktuelle Entwicklung sehen Fans aber kritisch. Ist Botox im Spiel? (Fotomontage) © Instagram/Verona Pooth

Verona Pooth war einmal eine der schönsten Frauen im deutschen TV. Ihre aktuelle Entwicklung sehen Fans aber kritisch. Ist Botox im Spiel?

Dubai – Verona Pooth (54) ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und zählte hierzulande lange Zeit auch zu den gefragtesten Models. Die Jahre sind aber auch an der Best-Agerin nicht spurlos vorbeigegangen, doch Verona hat sich bisher mit kleinen Beauty-Ritualen wehren können. Bereits vor Jahren gab sie zu, sich einer Hyaluron-Behandlung unterzogen zu haben und bei der Pre-Oscar-Party im Jahr 2016 hatte sie dicken Lippen, weil das Aufspritzen ein wenig missglückt war.

Und wie das so ist bei Schönheits-Eingriffen, sehen die Personen selbst meist gar nicht, wie sehr sie sich von ihrem natürlichen Gesicht entfernen. Auch bei Verona Pooth ist das nun passiert – finden zumindest die Fans.

Fans kritisieren Botox-Look: Verona Pooth ist kaum wiederzuerkennen

Verona Pooth lebt eigentlich in Hamburg, urlaubte aber gerade erst im warmen Dubai, wo sie außerdem an der Eröffnung des Atlantis The Royal-Hotel teilnahm, auf der Beyoncé (41) ein Exklusiv-Konzert gab. Danach gönnte sich Verona noch ein paar entspannte Tage und postete ein paar Fotos von sich auf Instagram, auf denen sie entspannt in einem weißen Strandkleid den Sonnenuntergang genießt. Dazu schrieb sie: „Kennt ihr das? Manchmal gibt es nichts Schöneres, als einen Moment für ganz allein zu haben. Man wünscht einfach, die Zeit würde stehen bleiben.“

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Nach Schönheit suchen einige Fans in den Bildern aber vergeblich, meinen damit aber weniger die Kulisse als das Model selbst. Ein Follower ätzt zum Beispiel: „Nichts Schönes mehr an der Frau.“ Andere schreiben: „Keiner will altern. Aber auch keiner will das.“ Oder: „Du hattest mal so ein tolles Gesicht. Jetzt ist keine Spur mehr davon zu sehen.“ Gefolgt von vielen, die sich fragen: „Was ist denn mit den Augen passiert?“

Es gibt auch genau so viele Fans, die kommentieren, wie hübsch Verona im Alter noch immer ist, was für eine tolle Figur sie hat und dass sie es bewundern, dass sich die Moderatorin selbst treu bleibt. Trotzdem dürften die vielen negativen Kommentare schmerzhaft sein, denn wie sie erst vor einem Jahr verriet, hält Verona gar nicht so viel von Botox. „Man redet immer von Botox und anderen Dingen. Damit kannst du ja nicht deinen ganzen Körper verändern“, verriet sie gegenüber ‚Bunte‘. Ihr Beauty-Geheimnis bestünde nämlich überwiegend aus Cremes: „Ich meditiere gar nicht beim Yoga, sondern beim Eincremen. Das tut mir einfach so gut und ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Beauty-Geheimnis.“