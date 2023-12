„Pop around the clock“ 2023: 3sat zeigt Konzerte von unzähligen Mega-Stars

Von: Patrick Scholz

3sat zeigt zu Silvester Konzerte vieler Musikstars. © Christoph Hardt/Panama Pictures/Imago; Stefan M. Prager/Imago; Panthermedia/Imago; Collage: RUHR24

Die Sendereihe bei 3sat hat mittlerweile Kult-Status im Silvesterprogramm. Auch dieses Jahr setzt der Sender wieder auf viele musikalische Top-Stars.

Dortmund – 3sat setzt seine jährliche Tradition mit der Sendereihe „Pop around the clock" auch 2023 fort. Beginnen soll der musikalische Jahresabschluss am 31. Dezember um 5.30 Uhr mit Carole King. Die Konzertreihe präsentiert dann eine Vielzahl an internationalen Musikgrößen, darunter Herbert Grönemeyer, Tina Turner, und P!nk.

Highlights sind unter anderem Tina Turners „50th Anniversary Tour", ein großer Auftritt der Rolling Stones und ein Konzert von Rita Ora am Eiffelturm. Letzteres beschließt den Thementag am 1. Januar 2024 um 5 Uhr.

Das Programm bei „Pop around the clock" beinhaltet auch dieses Mal wieder eine Hommage an verstorbene Künstler. Neben Tina Turner wird zum Beispiel auch ein Konzert von „Wham!"-Sänger George Michael gezeigt.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt und von Redakteur Patrick Scholz sorgfältig geprüft.