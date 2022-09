Mit 76 Jahren: Popstar Cher zeigt sich im gewagten Latex-Outfit

Teilen

Cher lief auf der Pariser Fashion Week bei Balmain über den Laufsteg. © JULIEN DE ROSA/AFP (2)

Popstar Cher zog bei einem Besuch auf der Pariser Fashion Week durch ihr Outfit alle Blicke auf sich. Sie wählte ein gewagtes Latex-Outfit.

Paris – Seit vielen Jahrzehnten ist Pop-Diva Cher ein modisches Vorbild für Frauen und versteht es auch mit 76 Jahren, herauszustechen. Ihr Auftritt auf der Pariser Fashion Week sorgte jedoch für Aufregung: Die Sängerin präsentierte sich in einem engen Latex-Outfit.

Cher läuft für Balmain über den Laufsteg

Die Musikerin präsentierte ihre Kleidungswahl als Teil der Modeschau von Balmain am Mittwoch in Paris. Ihr gewagtes Outfit enthielt nicht nur einen tiefen Ausschnitt, sondern war perfekt mit Stiefeln und Handschuhen abgerundet. Dazu wurde die Musikerin mit passendem Metalliclidschatten und Lippenstift geschminkt. Das Ensemble wird in der Balmain Spring-Summer Kollektion 2023 erhältlich sein.

Cher: „Ich habe mich großartig gefühlt“

Auf der Bühne traf sie auf den Designer Oliver Rousteig, mit dem sie gemeinsam den Laufsteg entlanglief. Die Beiden genossen die Stimmung der Show sichtlich. Später verkündete Cher auf Twitter: „Ich habe gerade die beste Zeit auf der Bühne.“ Zusätzlich verriet sie, dass sie sich großartig gefühlt habe

Nur Wochen zuvor hatte der Star bekannt gegeben, dass sie an einer eigenen Kollektion mit Versace gearbeitet habe, welche „Chersace“ heißt. Dafür müssen ihre Fans sich in Sachen Musik gedulden. Ihr letztes Album „Dancingqueen“ wurde 2018 veröffentlicht.

Anfang des Jahres teilte Cher mit ihren Fans, welche Fitnessroutine sie einhalten muss, damit sie ihre Figur behalte.