Bilder-Schlacht: Kaum werfen sich die Royals in Pose, ziehen Harry und Meghan nach

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Der Kampf ums Bild ist eröffnet: Kaum sorgt das erste offizielle Foto der neuen Spitze um König Charles III. für Begeisterung, bringen sich auch Prinz Harry und Meghan Markle in Pose.

London – Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung eines ersten offiziellen Fotos der königlichen Familie in der Formation der neun Fab Four – König Charles III. (73) mit Camilla (74), Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) zeigen, geben Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) ebenfalls zwei neue Fotos von sich heraus. Der Effekt: Die Fotos werden gnadenlos verglichen. Selbstverständlich sei das kalkuliert, meinen Experten.

Nach dem Tod von stellt sich das britische Königshaus neu auf

Exakt zehn Tage nach dem Tod Queen Elizabeth II. (96, †2022) gibt der Palast ein bemerkenswertes Bild heraus. Entstanden vor dem Empfang der Staatsoberhäupter am Vorabend des Staatsbegräbnisses. Überaus entspannt lächeln die vier in die Kamera, liebevoll hält Charles die Königsgemahlin im Arm, während er die andere Hand lässig in die Tasche seines Sakkos gesteckt hat. Zusammen mit Kate Middleton und Prinz William sehen die vier aus, wie das Versprechen einer frischen Monarchie mit Blick in die Zukunft.

Nur zwei Tage später geben Prinz Harry und Meghan Markle plötzlich ebenfalls über ihren befreundeten Fotografen Misan Harriman (45), dem Direktor des Southbank Centre ein neues Porträt heraus. Entstanden ist es kurz vor dem Tod der Queen am One Young World-Gipfel für Jugendleiter in Manchester. Meghan Markle schaut mit herausforderndem Lächeln in die Kamera, Harry hält strahlend ihre Hand, während er seiner Karrierefrau im schwarzen Anzug stützend den Vortritt lässt.

Experten-Meinung von Tom Bower Der Biograf Tom Bower (76) Autor des Buches „Revenge: Meghan, Harry und der Krieg zwischen den Windsors“ sagt im Interview mit Page Six, dass er „absolut“ glaube, dass das Herzogspaar von Sussex den Zeitpunkt kalkuliert gewählt haben. Es ging darum, zu zeigen, dass die königliche Familie mit den Wahlkaliforniern zu rechnen habe, deren Bücher, Netflix-Serien und Podcasts verkauft werden müssen. Es ginge ums Geld. Dass sie bei der Beerdigung der Queen siebten Tage im Blickpunkt der Öffentlichkeit gestanden hätten, gereiche ihnen zum Vorteil.

Während die Royal Family regiert, müssen Nicht-Royals Geld verdienen

Die Haltung erinnert an das Fotoshooting des Paares im Jahr 2021 für das „Time Magazine“, bei dem Meghan in der Mitte stand und Harry schräg hinter ihr, eine Hand auf ihrer Schulter ruhend. Die nonverbale Botschaft ist immer die gleiche: Mit uns ist zu rechnen. Auf der Palast-Webseite hatte Charles III. kurz zuvor das Herzogspaar auf die hintersten Plätze verbannt. Das Harriman-Porträt von Harry und Meghan wurden nun zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, als das erste offizielle Porträt von König Charles und seiner Gemahlin Camilla in der ganzen Welt mit Zuneigung und Faszination betrachtet wurde, ordnete „Daily Mail“ ein.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Das Foto des Königs ist ebenfalls voller Symbolik: Der neue Herrscher ist mit seinem Sohn und Erben abgebildet, der seinem Vater mit gefalteten Händen den Vortritt lässt. Im Hintergrund ist das grimmige Porträt von König Georg III. (81, †1820) zu sehen, dem mit am längsten regierenden männlichen Monarchen der britischen Historie. Der Zeitpunkt spricht für sich: Die Monarchie ruht niemals, auch nicht in Zeiten großer persönlicher Trauer, wir bleiben auf Kurs. Verwendete Quellen: pagesix.com, Instagram @Misanharriman, dailymail.co.uk