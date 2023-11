An Alberts Seite: Charlène von Monaco trägt Gehörschutz zum Prada-Kleid

Von: Susanne Kröber

Charlène von Monaco ließ es jetzt bei einem Termin so richtig krachen – im wahrsten Sinne des Wortes. Begleitet wurde sie dabei von Fürst Albert II. und dessen Schwestern Caroline und Stéphanie.

Monaco – „Heute fühle ich mich topfit, glücklich und gelassen“, beschrieb Charlène von Monaco (45) im September gegenüber Monaco-Matin ihren aktuellen Gesundheitszustand. Und das sieht man Monacos Fürstin auch an! Immer öfter nimmt sie inzwischen gemeinsam mit Ehemann Albert II. (65) wieder an offiziellen Veranstaltungen teil und zeigt sich dabei zur Freude ihrer Fans strahlend und stylisch.

Selbst ist die Frau: Charlène von Monaco darf Kanonenschuss abfeuern

Zuletzt präsentierte sich Charlène von Monaco atemberaubend schön beim „Festival des Etoilés“ im Hôtel de Paris, nur wenige Tage später wartete bereits der nächste Termin auf die monegassische Fürstenfamilie. Doch statt kulinarischer Köstlichkeiten gab es diesmal frische Luft – und ordentlich was auf die Ohren.

Im klassischen Look scheint sich Charlène von Monaco momentan am wohlsten zu fühlen. Wie schon beim „Festival des Etoilés“ setzte die wieder erblondete Fürstin auf ein schwarzes Outfit, als sie zusammen mit Albert von Monaco, Caroline von Hannover (66), Prinzessin Stéphanie (58) und deren Sohn Louis Ducruet(30) auf der Esplanade von Fort Antoine zwei Salutkanonen aus dem Jahr 1881 wieder in Betrieb nahm. Charlène trug, den kühleren Abendtemperaturen geschuldet, einen cremeweißen Mantel zum hochgeschlossenen Wollkleid von Prada. Auf einer Aufnahme, die der Palast bei Instagram online stellte, ist Charlène beim Abfeuern einer Kanone zu sehen, sicherheitshalber mit passenden schwarzem Gehörschutz.

„Die Prinzessin wird immer schöner“: Charlène von Monaco mit Komplimenten überhäuft

Charlène von Monaco hatte bei der lauten Aktion sichtbar ihren Spaß, sie strahlte neben Fürst Albert und verzückte so die Royal-Fans. „Es ist so schön, die Prinzessin lächelnd mit ihrem Prinzen zu sehen. Sie sieht wie immer wunderschön aus“, freut sich eine Instagram-Userin. „Die Prinzessin wird immer schöner und eleganter. Eine geradlinige und zeitlose Eleganz, die so sehr an die verstorbene Grace erinnert“, zieht eine Nutzerin den Vergleich zu Charlènes verstorbener Schwiegermutter Grace Kelly (52, † 1982).

In diesem Monat steht für die Monegassen noch ein weiteres Highlight auf dem Programm. Am 19. November feiert die Fürstenfamilie traditionell den Nationalfeiertag Monacos mit einem Besuch beim Gottesdienst und einem Auftritt auf dem Balkon des Palasts. Im vergangenen Jahr präsentierte sich Charlène gemeinsam mit den Zwillingen Jacques und Gabriella, nachdem die beiden 2021 am Feiertag krankheitsbedingt noch ohne ihre Mama auskommen mussten.