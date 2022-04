Präsident von Arnim bekräftig seine Loyalität zu Boris Becker

Teilen

Präsident vom Deutschen Tennis Bund: Dietloff von Arnim © Juergen Hasenkopf / IMAGO

Der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB), Dietloff von Arnim, hat vor der Verkündung des Strafmaßes für Boris Becker seine Loyalität bestärkt.

München - Becker habe für das deutsche Tennis «unstreitig herausragende Erfolge» gefeiert, sagte von Arnim am Freitag am Rande des Sandplatzturniers in München. Der Präsident erklärte, dass der DTB «ihm nur für heute alles Gute wünschen» könne. «Wir stehen da, würde ich sagen, treu an der Seite unserer Tennis-Ikone.»

Mit großer Spannung wird in London an diesem Freitag das Strafmaß für Becker erwartet. Ihm droht eine Haftstrafe. Er war vor drei Wochen von einer Jury am Southwark Crown Court in 4 von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Der dreifache Wimbledon-Sieger war 2017 gerichtlich für zahlungsunfähig erklärt worden und musste daraufhin sein Vermögen offenlegen. Die Laienrichter gelangten aber zu der Ansicht, dass Becker den Besitz einer Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleierte, unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwies und Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz verschwieg. (dpa)