Charlène von Monaco begeistert von ihrem Sohn Jacques bei Preisübergabe

Am Fürstenhof von Monaco scheint die Zeit zu verfliegen. Der kleine Erbprinz Jacques ist gar nicht mehr so klein und überreicht mit acht Jahren im Beisein seiner Eltern schon Medaillen.

Monaco – Wie soll man Zwillinge gerecht behandeln, wenn der eine Zwilling der Erbprinz Monacos ist und der andere Zwilling nicht? Vor diesem Problem stehen Charlène von Monaco (45) und Albert von Monaco (65) wie viele andere Königshäuser, die mehr als einen Nachfolger oder Nachfolgerin haben. Wie man erfolgreich mit diesem Problem umgeht, zeigt eindrucksvoll das Fürstenpaar bei einem Auftritt vor der zauberhaften Kulisse des Palais Princier in Monaco-Ville.

Erbprinz Jacques durfte royale Aufgaben übernehmen

Man nimmt die Umstände an, wie sie nun mal sind, ist stolz auf seine Kinder und unterstützt sie, wo es geht. Die gebürtige Südafrikanerin und Albert II. hatten das Basketballteam des AS Monaco am Fürstenhof zum Empfang gebeten. Spieler und Team sollten gefeiert und geehrt werden, weil sie die Trophäe der französischen Elite-Basketballmeisterschaft gewonnen haben. Erbprinz Jacques (8) kam dabei eine besondere Rolle zu. Er durfte im Gegensatz zu seiner Schwester Gabriella (8) hautnah dabei sein und hatte sogar eine Aufgabe übernommen.

Er überreichte den erfolgreichen Spielern eine Erinnerungsmedaille und machte dabei nicht nur das Team, sondern auch seine Eltern stolz. Charlène strahlte ganz in Weiß in einer raffinierten Marocain-Seidenhose und einem Seidentop von Giorgio Armani und stand im wahrsten Sinne des Wortes hinter ihrem Sohn. Die Arme hat die Zwillingsmutter von hinten in einer Umarmung um Jacques Hals gelegt, bevor der 8-Jährige im blauen Hemd und dunkelblauer Hose vor versammelter Mannschaft vortrat, um die Medaille in die erfolgreichen Spielerhände zu legen.

Große Anspannung beim 8-jährigen Nachfolger des Fürstenhauses

Keine leichte Aufgabe für einen 8-Jährigen. Man muss kein Psychologe sein, um die verschränkten Arme Prinz Jacques und seinen unruhigen Blick deuten zu können. Der Junge war schrecklich nervös. Doch Übung macht den Meister und sowohl sein Vater, als auch Charlène ziehen an einem Strang, wenn es darum geht, den Nachwuchs bestmöglich auf kommende Aufgaben vorzubereiten.

Ihr Sohn macht sie zur stolzen Mutter: Charlène und Albert von Monaco beziehen Jacques schon in die royale Arbeit mit ein. Er überreichte mit Bravour einen Basketball-Preis

Die Zwillinge treten kein leichtes Erbe an. Immer wieder wird Alberts Rechtmäßigkeit auf dem Thron von dubiosen Quellen angezweifelt. Auch innerhalb der Familie gibt es angeblich immer wieder Uneinigkeit. Alberts Schwestern und Charlène von Monaco geben nicht immer ein harmonisches Bild ab und die ständig brodelnde Gerüchteküche, um eine Scheidung von Albert und Charlène tut ihr Übriges, was Heranwachsenden das Leben schwer macht. Verwendete Quellen: newmyroyals.com, mirror.co.uk

