Prince Damien musste weinen, als er von der Trennung von Stefan Mross und Anna-Carina las

Auch Schlagerefan Prince Damian ist todtraurig über das Liebes-Aus von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack © IMAGO / Hartenfelser & IMAGO / HOFER

Es ist traurige Gewissheit – Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben sich getrennt. Prince Damien gibt sich tief bestürzt über die Nachricht.

München – Seit Wochen laufen sich die Medien heiß um die Ehekrise des Schlager-Paares Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30). Die Gerüchteküche hat mächtig gebrodelt, dass sich das Traumpaar getrennt haben soll. Nun macht ein Beitrag in den sozialen Medien die Spekulationen zur traurigen Gewissheit. Woitschack und Mross gehen nun getrennte Wege – das macht nicht nur die zwei traurig. Prince Damien (31) musste sogar weinen, als er von der Trennung erfuhr. Den Facebook-Beitrag von Anna-Carina, der bekanntgibt, dass die beiden sich getrennt haben, kommentiert Prince Damien mit „Hab echt Tränen in den Augen“.

Prince und Anna-Carina wurden beide durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) bekannt – verpassten sich dort allerdings um fünf Jahre. Nun standen die beiden kürzlich gemeinsam für die TV-Show „Skate Fever“ (RTLZWEI) vor der Kamera und zeigten, dass sie auch auf acht Rädern eine sehenswerte Performance aufs Parkett legen können.

Das Paar geht im Guten auseinander: „Wir können uns immer noch respektvoll in die Augen schauen“

Dass sich das Schlager-Traumpaar getrennt hat, macht nicht nur den Dschungelkönig Prince Damien traurig, denn auch etliche andere Fans nutzen die Kommentarspalte bei Facebook, um ihrer Betroffenheit Luft zu verschaffen. „Sehr schade“, finden die Nutzer und wünschen dem Ex-Paar alles Gute.

Der „Immer wieder sonntags“-Moderator und die Schlagersängerin haben 2016 zueinander gefunden und sich lieben gelernt. 2019 folgte der Heiratsantrag vor laufender Kamera. Bei Freund und Kollege Florian Silbereisen hatte Stefan Mross die „Adventsfest der 100.000 Lichter“-Bühne kurzerhand zweckentfremdet, um seiner Liebsten die alles entscheidende Frage zu stellen. Ein Jahr später gaben sich die Schlagerstars schließlich auch vor der Kamera in der „Schlagerlovestory“ das Ja-Wort – Florian Silbereisen war sogar als Trauzeuge dabei.

Via Instagram und Facebook nimmt das Paar nun erstmals Stellung zu den Trennungsgerüchten und bestätigt, dass die zwei getrennte Wege gehen. „Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele“, heißt es in dem Beitrag. Von einem Rosenkrieg scheinen die zwei aber weit entfernt, denn Anna-Carina und Stefan können sich immer noch respektvoll in die Augen schauen, erklären die Schlagerstars weiter.