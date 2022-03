Prinz Andrew zahlt Millionen-Vergleich: Woher kommt das Geld?

Von: Larissa Glunz

Prinz Andrew hat eine Millionen-Entschädigung an die Klägerin Virginia Giuffre gezahlt (Symbolbild). © Richard Wainwright/Imago

Prinz Andrew bleibt ein Prozess im Missbrauchsverfahren erspart. Der britische Royal hat die im Vergleich festgelegte Entschädigung in Millionenhöhe bezahlt.

London – Prinz Andrew (62) ist um mehrere Millionen ärmer. Wenige Woche nach der außergerichtlichen Einigung zwischen ihm und Klägerin Virginia Giuffre (38) hat der Herzog von York seine Schulden beglichen.

Im August letzten Jahres hatte Virigina Giuffre vor einem New Yorker Gericht Klage wegen Missbrauch gegen Prinz Andrew eingereicht, seinen Rechtsstreit mit der US-Amerikanerin konnte er jetzt beilegen. Um einen Prozess zu vermeiden, hatte Prinz Andrew Mitte Februar einem Vergleich und einer Entschädigung in Millionenhöhe zugestimmt. Die genaue Summe ist nicht bekannt, Medienberichten zufolge soll es sich um rund zwölf Millionen Pfund (ca. 14,4 Millionen Euro) handeln.

Im Vorfeld war bereits hitzig darüber spekuliert worden, wie der Sohn von Queen Elizabeth II. (95) den Betrag begleichen will. Nach der Zahlung an Virginia Giuffre hatten beide Parteien, so die „Times", vor Gericht um die Einstellung des Verfahrens gebeten, die Richter Lewis Kaplan (77) offenbar am Dienstag unterzeichnet hat.