Prinz Andrew: Ist das Foto mit Virginia Giuffre gefälscht?

Von: Annemarie Göbbel

Die Anwälte um Prinz Andrew haben offenbar Zweifel an der Echtheit des Bildes, das den Beschuldigten mit der damals minderjährigen Klägerin Virginia Roberts zeigt.

London – Die Frage nach dem Verbleib des Originalfotos dürfte derzeit viele Personen beschäftigen. Die Anwälte von Prinz Andrew (61) haben seine Anklägerin Virginia Roberts Giuffre (38) aufgefordert, ihnen die ursprüngliche Aufnahme auszuhändigen, die die beiden zusammen im Haus von Ghislaine Maxwell (60) zeigt.

Sie könnte manipuliert worden sein.*

Prinz Andrew bekommt Unterstützung von einer Ex-Freundin (Symbolbild). © Andrew Parsons/Imago

Das Anwaltsteam des Herzogs von York* soll Experten beauftragt haben, um Foto und Original zu analysieren. Das Bild zeigt den zweitältesten Sohn Queen Elizabeths II.* (95) am Tag des angeblich ersten Missbrauchs. Lächelnd hat Andrew den Arm um Roberts Taille gelegt, Maxwell ist im Hintergrund abgebildet.

Das Bild, das erstmals 2011 in den Medien veröffentlicht wurde, ist zum Synonym für die Anschuldigungen, den laufenden Rechtsstreit und die Fragen zu Andrews Beziehung zum verstorbenen pädophilen Milliardär Jefferey Epstein (66,† 2019) geworden.

Roberts, die jetzt unter ihrem Ehenamen Giuffre lebt, sprach 2016 über den Verbleib des Fotos und erklärte damals, dass es sich in Umzugskartons im Haus ihrer Schwiegereltern in Sydney, Australien, befinden könnte, die voll mit „Nerf-Guns, Kinderspielzeug und Fotos“ seien“.

Zweifel an der Echtheit des Fotos waren Anfang des Monats von Lady Victoria Hervey (45), einer britischen Prominenten und Ex-Freundin Prinz Andrew geäußert worden. Harvey behauptete, das Bild sei aus einem Foto zusammengesetzt, das auf Naomi Campbells (51) Geburtstagsparty an Bord einer Yacht in St. Tropez im Mai 2001 aufgenommen wurde. Virginia sei dort in demselben weißen Tank-Top mit bunt gemusterten Jeans gewesen.

Auf das Foto in einem „Newsnight"-Interview der BBC im November 2019 angesprochen, sagte Prinz Andrew: „Oh, das bin definitiv ich, ich meine, das ist ein Bild von mir. Ich glaube nicht, dass es ein Bild von mir in London ist, denn wenn ich in London ausgehe, trage ich einen Anzug und eine Krawatte." Außerdem sei das öffentliche Zurschaustellungen von Zuneigung nichts, was er machen würde.