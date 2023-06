Prinz Andrew stellt sich quer: William und Kate sitzen in zu kleinem Haus fest

Von: Susanne Kröber

Kate Middleton und Prinz William sind auf der Suche nach einer größeren Bleibe als Adelaide Cottage, doch aktuell liegen ihre Umzugspläne auf Eis.

Windsor – Erst im Sommer 2022 zogen Prinz William (40) und Kate Middleton (41) mit ihren Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) ins Adelaide Cottage, ein Haus auf dem Gelände von Schloss Windsor. Doch eigentlich ist ihnen das Anwesen mit seinen vier Schlafzimmern zu klein. Abhilfe könnte da die Royal Lodge schaffen, doch der aktuelle Bewohner Prinz Andrew (63) gibt den royalen Hausbesetzer und stellt sich quer.

Kate Middleton und Prinz William „haben sich damit abgefunden, dass sie im Cottage festsitzen“

„Der Palast wollte ursprünglich, dass Andrew die Royal Lodge verlässt, damit das Anwesen renoviert und für neue Mieter hergerichtet werden kann“, berichtet ein Insider gegenüber dem britischen OK!-Magazin. „Der Prinz und die Prinzessin von Wales wünschen sich dringend eine größere Immobilie für ihre Familie in der Windsor-Gegend und es war ursprünglich geplant, sie dort unterzubringen. Andrew will davon nichts wissen und beharrt darauf, seinen Mietvertrag für die Royal Lodge bis zum Ende auszusitzen.“

Eine Quelle aus dem Kensington-Palast verrät laut OK!: „William und Kate lieben das Cottage, aber es ist einfach zu klein für sie.“ Zwar würde die fünfköpfige Familie in den vier Schlafzimmern Platz finden, für Personal oder Gäste sei es jedoch zu eng. Auch für ein Büro gäbe es keinen weiteren Raum im Adelaide Cottage. „Sie waren auf der Suche nach einem größeren Zuhause, haben sich aber nun damit abgefunden, dass sie im Cottage festsitzen, weil ihnen keine anderen Immobilien zur Verfügung stehen.“

Adelaide Cottage Adelaide Cottage wurde 1831 für Königin Adelaide (dt.: Adelheid, 57, † 1849) im Home Park von Windsor Castle als Rückzugsort erbaut. Seit September 2022 lebt Prinz William dort mit seiner Familie. Zu den bekannten Ex-Bewohnern zählte auch Peter Townsend (80, † 1995), der ehemalige Geliebte von Prinzessin Margaret (71, † 2002).

„Keine so schlechte Option“: William und Kate bleiben trotz Platzmangel im Adelaide Cottage

Besonders traurig sollen Prinzessin Kate und Prinz William aber trotz Platzmangel nicht über die Umzugs-Verzögerung sein, denn ihre Familie fühlt sich im ländlichen Windsor pudelwohl. „Ich bin mir nicht sicher, ob sich William und Catherine darüber aufregen. Sie haben sich für Adelaide Cottage entschieden, weil sie den Kindern ein normaleres Leben ermöglichen wollten“, betont Royal-Expertin Jennie Bond (72) laut OK!-Magazin. Ausweichmöglichkeiten haben William und Kate zudem auch noch, zum einen ihr Apartment im Kensington-Palast, zum anderen ihren Landsitz Anmer Hall in Norfolk.

„Vielleicht ist es gar keine so schlechte Option, in einem relativ normalen Haus mit vier Schlafzimmern zu leben“, gibt Jennie Bond zu bedenken. „Wenn die Kinder jedoch größer werden und möchten, dass Freunde bei ihnen übernachten, oder wenn Catherines Familie zu Besuch kommt, wird es für sie möglicherweise etwas eng und sie wären für den Platz in der Royal Lodge dankbar.“ Vorerst ist ein erneuter Umzug also offenbar kein Thema. Ob es König Charles III. (74) gelingt, seinen Bruder Andrew aus der Royal Lodge zu vertreiben, steht auf einem anderen Blatt. Nicht das einzige Problem des Regenten, König Charles soll zunehmend frustriert von Prinz Harrys (38) Verhalten sein. Verwendete Quellen: ok.co.uk