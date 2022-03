Prinz Christian von Dänemark: Palast reagiert auf umstrittenes Video

Von: Larissa Glunz

Prinz Christians ausschweifende Feier in Frankreich blieb nicht unbemerkt (Symbolbild). © Bernd von Jutrczenka/dpa

Was passiert, wenn ein Prinz in Feierlaune ist, zeigt ein überraschendes Video von Christian von Dänemark. In seiner Heimat sorgt der Clip für hitzige Diskussionen.

Kopenhagen – Wenn der königliche Nachwuchs flügge wird, lassen die Schlagzeilen nicht lange auf sich warten. Christian von Dänemark (16) scheint seine Freizeit fernab des Palastes in vollen Zügen zu genießen.

Vor rund einem halben Jahr hat der älteste Sohn von Kronprinz Frederik (53) und Kronprinzessin Mary (50) das elterliche Nest verlassen. Seit August 2021 besucht Prinz Christian das angesehene Internat Herlufsholm. Auf Schloss Amalienborg lässt er sich nur noch selten blicken, der Teenager hat an seiner neu gewonnenen Freiheit offenbar Gefallen gefunden. Die Winterferien seiner Schule nutzte Christian wohl prompt für einen gemeinsamen Urlaub im Ausland mit seinen Freunden.

Der Enkel von Königin Margrethe II. (81) ließ es sich im beliebten Skigebiet Val Thorens in Frankreich gut gehen, wie unter anderem „B.T.“ berichtet. Den Beweis dafür soll ein Video liefern, das vor Kurzem in den sozialen Netzwerken auftauchte und Prinz Christian während einer Party im Privatclub „La Folie Douce“ zeigt. Das dänische Königshaus bleibt trotz der Schlagzeilen gelassen, eine Schelte wird Christian also vermutlich nicht kassiert haben.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA