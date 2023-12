Kronprinz Frederik wird von Reporterin mit Fremdgeh-Gerüchten konfrontiert

Von: Susanne Kröber

Drucken Teilen

Das dänische Königshaus kommt nicht zur Ruhe. Hat Kronprinz Frederik seine Ehefrau Mary betrogen oder ist alles ein großes Missverständnis? Jetzt wurde der Thronfolger von einer Reporterin damit konfrontiert.

Aalborg – Fünf Wochen ist der schicksalhafte Abend her, an dem Dänemarks Kronprinz Frederik (55) gemeinsam mit der mexikanischen Prominenten Genoveva Casanova (47) durch Madrid spazierte. Die spanische Zeitschrift Lecturas veröffentlichte Aufnahmen dieses Spaziergangs, seitdem sieht sich die Ehe des Thronfolgers mit Kronprinzessin Mary (51) einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt.

Affären-Gerüchte um Kronprinz Frederik: Genoveva Casanova streitet alles ab

Genoveva Casanova, die Ex-Frau des spanischen Springreiters Cayetano Martínez de Irujo (60), dementierte die Affären-Gerüchte umgehend. Im Gespräch mit der Newsseite Vanitatis betonte Genoveva, sie sei an besagtem Tag für einen erkrankten Freund von Kronprinz Frederik eingesprungen, habe mit dem Thronfolger ein Museum und ein Restaurant besucht. Sie und Frederik seien lediglich gute Freunde. „Glauben Sie, ich würde mit ihm auf öffentlichen Plätzen in Madrid herumlaufen, wenn es eine Beziehung gäbe, die über Freundschaft hinausgeht?“, so die 47-Jährige, die bereits einen Anwalt eingeschaltet hat.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Allerdings zeigen weitere Aufnahmen, wie Kronprinz Frederik und Genoveva getrennt voneinander ihr Wohnhaus betreten, um es dann in anderen Outfits wieder zu verlassen. Doch Palast und Kronprinz hüllten sich nach wie vor in Schweigen – bis jetzt.

So reagiert Kronprinz Frederik auf die Nachfrage nach den Fremdgeh-Vorwürfen

Denn der Sturm scheint sich nicht zu legen. Genoveva Casanova hat sich inzwischen in die Villa ihres Ex-Mannes zurückgezogen, Kronprinz Frederik spulte sein offizielles Programm bislang kommentarlos ab. Doch als er jetzt beim EU-Forum in Aalborg zu Gast war, sah sich der Thronfolger erneut mit den Fremdgeh-Gerüchten konfrontiert. Eine Reporterin von B.T. hakte nach, ob Frederik einen Kommentar zu den Berichten der spanischen Medien habe. „Das habe ich nicht“, so die knappe Antwort des dänischen Kronprinzen.

Kronprinz Frederik hat zum ersten Mal auf die vermeintliche Affäre mit Genoveva Casanova (rechts) reagiert. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka/IMAGO/ZUMA Wire

Die Wahrheit darüber, was in Madrid geschah, kennen nur die Beteiligten selbst. In jedem Fall stellt die Situation aber eine große Belastung für die dänische Königsfamilie dar. Denn nicht nur Kronprinzessin Mary dürfte unter den Gerüchten leiden, auch die gemeinsamen Kinder Prinz Christian (18), Prinzessin Isabella (16) und die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (12). „Kronprinz Frederik lässt die Kinder in einer sehr, sehr unangenehmen Situation zurück“, kritisierte Royal-Experte Kim Bach laut Ekstra Bladet. Heiligabend könnte es demnach frostig zugehen, sollten alle der Weihnachtseinladung von Königin Margrethe (83) folgen. Verwendete Quellen: bt.dk, lecturas.com, vanitatis.elconfidencial.com, telecinco.es, ekstrabladet.dk