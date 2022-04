Prinz George & Prinzessin Charlotte – „Ihre Verbindung ist einzigartig“

Mit ihren Eltern besuchten George und Charlotte den Ostergottesdienst auf Schloss Windsor. © i Images/Imago

Prinz George und Prinzessin Charlotte rücken immer mehr ins royale Rampenlicht. Ihre tiefe Verbindung könnte den Geschwistern dabei helfen, sich in ihren Rollen besser einzufinden.

London – Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) nehmen ihre beiden älteren Sprösslinge George (8) und Charlotte (6) mittlerweile immer öfter mit zu offiziellen Terminen. Der zukünftige Thronfolger und seine jüngere Schwester werden somit schon jetzt mit ihren späteren Aufgaben vertraut gemacht.

24royal.de verrät hier, wie eine Kinderpsychologin das Verhältnis von George und Charlotte einschätzt.

Royal-Fans auf der ganzen Welt staunten nicht schlecht, als Prinz George und Prinzessin Charlotte gemeinsam mit Prinz William und Herzogin Kate zur Gedenkfeier für Prinz Philip (99, † 2021) erschienen. Die Nachwuchs-Royals sind inzwischen groß genug, um auch bei solchen Veranstaltungen dabei zu sein. In der Westminster Abbey verhielten sie sich mehr als vorbildlich und sorgten für pures Entzücken bei den anwesenden Gästen. Nur wenige Wochen später durften die Geschwister ihre Eltern erneut zu einem wichtigen Termin begleiten. Zu viert besuchten die Cambridges am Ostersonntag den traditionellen Gottesdienst in der St George’s Chapel auf Schloss Windsor.

Die Kinderpsychologin Alison McClymont ist sich sicher, dass George und Charlotte eine besondere Bindung zueinander haben, die sich in den folgenden Jahren noch verstärken kann.