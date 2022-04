Prinz Harry: „Better Up“-Coach findet ihn in Gehaltsfragen „hinterhältig“

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harrys Systemumstellung stößt bei seinen Mitarbeitern nicht auf Gegenliebe (Symbolbild). © Sem van der Wal/Imago

Trotz bisher guter Bewertung sinkt der Stern von Prinz Harrys Start-up „Better Up“. Mitarbeiter klagen über eine neue Gehaltsstruktur, die Kürzungen verdecken könnte.

San Francisco – Die Bewertungen des Start-ups, das Prinz Harry (37) seit März 2021 als Produkt-Stratege, Philanthrop und mit seinem öffentlichen Engagement für psychische Gesundheit unterstützt, sind mit 3,5 Milliarden Euro erfolgreich zu nennen. Die Firma hat tüchtig aufgestockt, 2000 Coaches arbeiten an der Verbesserung der Lebenssituation vieler Menschen mit.

Doch nun kratzt ein Mitarbeiter, der anonym bleiben will, am Hochglanzimage von „Better Up“.

Die Arbeitsbedingungen der Trainer seien schlecht und auch die Bezahlung werde neuerdings anders berechnet. „Sie haben uns zu einer Ware gemacht“, sagt ein Mitarbeiter laut „Mail Online“. Ausgerechnet das Unternehmen, das die mentale Gesundheit ganzheitlich unterstützen will, offenbart nun Kommunikationsprobleme. Es mangle an Transparenz, den Coaches sei bis jetzt nicht ganz klar, ob es sich bei einer Systemumstellung um eine heimliche Gehaltskürzung handele.

Als Chief Impact Officer sollte Prinz Harry auch die mentale Gesundheit seiner Leute im Auge behalten. Diese bekommen neuerdings für ihr Coaching eine Bewertung. Je besser die Bewertungen, desto höher das Gehalt des Betreffenden. „Aus ethischer Sicht sind wir doch da, um Klienten zu coachen. Nicht, damit sie auf den ‚Gefällt mir‘-Knopf drücken“, erklärt der Mitarbeiter den schwelenden Konflikt.

Prinz Harry selbst coacht seine Freundin Tennislegende Serena Williams (40), die sich im Gegenzug mit euphorischen Äußerungen revanchierte. Werbung machte auch ein polarisierendes Interview des Enkels Queen Elizabeths II. (96) bei dem er dazu aufforderte, „freudlose Jobs zu kündigen“. Der darauf folgende Aufschrei schien kalkuliert, auch Negativschlagzeilen sorgen für Aufmerksamkeit.