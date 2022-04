Prinz Harry verrät Details über seinen Besuch bei Queen Elizabeth II.

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Prinz Harry und Herzogin Meghan legten einen Stopp in Großbritannien ein, um Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor zu besuchen. Es war „großartig“, verriet er.

Windsor – Es war sicher ein denkwürdiges Aufeinandertreffen. Etwa ein Jahr nach dem Skandal-Interview, das dem britischen Königshaus viel Ärger eingebracht hat, trafen Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) endlich persönlich im Rahmen eines Besuches auf Queen Elizabeth II. (95), die in wenigen Tagen ihren 96. Geburtstag begeht und im Sommer ihr 70. Thronjubiläum* feiert. Auch die Gebrechlichkeit der Monarchin könnte bei Prinz Harry Entscheidung auf Schloss Windsor vorbeizukommen, eine Rolle gespielt haben.*

Prinz Harry verrät Details über seinen Besuch bei Queen Elizabeth II.

Von fehlender Sicherheitsmaßnahme war zuletzt nicht mehr die Rede. Dabei hatte die Frage, ob den Sussexes Polizeischutz bei einem Besuch in London* gewährt wird, die Gemüter so in Wallung gebracht, dass Prinz Harry* und seine Ehefrau Herzogin Meghan nicht an der Gedenkfeier für Prinz Philip* (99, † 2021) teilnahmen und ihre Aufwartung bei Queen Elizabeth II.* auf unbestimmte Zeit verschoben hatten.

Queen Elizabeth II. und Prinz Harry verständigen sich schon früher mit Blicken. Jetzt besuchte er sie auf Schloss Windsor (Symbolbild). © Stephen Lock/Imago

Die Invictus Games in Den Haag, die der in die USA verzogene Spross des britischen Königshauses* 2014 ins Leben gerufen hat, gaben jetzt endlich den Ausschlag, bei der Gelegenheit seine Großmutter, Vater Prinz Charles* (73) und dessen Frau Herzogin Camilla* (74) zu besuchen. Bruder Prinz William* (39) und Herzogin Kate* (40) verpassten den Zwischenstopp der Sussexes, da sie Skiferien mit der Familie* genossen.

Prinz Harry sagte laut „People“, es sei „großartig“ gewesen, seine Großmutter zu sehen. „Sie hatte viele Botschaften für das britische Team, die ich bereits an die meisten von ihnen weitergegeben habe“, sagte der Herzog von Sussex bei Interviews in Den Haag gegenüber der BBC. „Es war also toll, sie zu sehen. Ich bin sicher, dass sie gerne hier wäre, wenn sie könnte“.

Meghans letzter persönlicher Kontakt mit der Königin fand vor über zwei Jahren im März 2020 statt. Prinz Harry kehrte in dem Zeitraum nur zweimal in seine Heimat zurück. Einmal zur Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip* im April 2021 und zur Enthüllung der Bronze-Statue seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana*, die er zusammen mit seinem älteren Bruder Prinz William im Juli 2021 enthüllte. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.