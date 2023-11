Prinz Harry hat die Nase voll: Weihnachtspläne sorgen für Stress mit Meghan

Prinz Harry trauert den Feiertagen in Sandringham und Partys mit seinen alten Freunden hinterher. Wird Weihnachten zur Zerreißprobe für die Sussexes?

Montecito – Traditionell verbringt die britische Königsfamilie die Weihnachtsfeiertage in Sandringham. Gemeinsam besuchen König Charles III. (75), Königin Camilla (76), Prinz William (41), Prinzessin Kate (41) und weitere Familienmitglieder den Gottesdienst, schmücken den Baum und beschenken sich mit spaßigem Nonsens. In den letzten Jahren feierte die Royal Family ohne Prinz Harry (39) und Meghan Markle (42) – trotz Entfremdung keine einfache Situation für Harry.

Spannungen zwischen Prinz Harry und Meghan Markle: Wo sollen sie Weihnachten feiern?

Dabei könnten Prinz Harry, Meghan und die Kinder Archie (4) und Lilibet (2) Weihnachten durchaus mit der britischen Verwandtschaft verbringen, wie ein Insider gegenüber dem OK!-Magazin betont. „Obwohl sie Sandringham seit 2018 nicht mehr besucht haben, wurde ihnen in früheren Jahren, mit Ausnahme der Covid-Jahre, eine Einladung ausgesprochen“, so die Quelle. „Es wurde ihnen klargemacht, dass die Tür bei großen Familienfeiern zum Wohle der Kinder immer offen steht.“

Doch von der Vorstellung eines idyllischen Weihnachtsfests im Kreis seiner Familie soll sich Prinz Harry laut Insider verabschiedet haben – zumindest so lange das Verhältnis zu seinem Vater Charles und seinem Bruder William so unterkühlt ist. Vielmehr läge es Harry aber am Herzen, seine engen Freunde in der alten Heimat wiederzusehen. Meghan Markle soll hingegen keine Ambitionen haben, das kalifornische Montecito an den Feiertagen zu verlassen.

Die Weihnachtspläne sorgen für Spannungen, weil er [Harry] es satt hat, bei wichtigen Ereignissen von allen getrennt zu sein

Nach König Charles‘ 75. Geburtstag: Verbringt die Royal Family auch Weihnachten ohne Prinz Harry?

Wohin an den Feiertagen – ein Problem, das bei vielen Paaren für Streitigkeiten sorgt. Und die Problematik macht auch vor Blaublütern nicht halt. „Angesichts der Tatsache, dass Harry und Meghan die letzten vier Weihnachten außerhalb des Vereinigten Königreichs verbracht haben, ist es verständlich, dass Harry über die Feiertage nach Hause zurückkehren möchte“, gibt Beziehungsexpertin Louella Alderson zu bedenken. „Es ist auch nicht überraschend, dass Gespräche über ihre Pläne zu Spannungen zwischen ihm und Meghan führen könnte. Vielen Paaren fällt es schwer, sich in dieser Angelegenheit zu einigen.“

Alderson erklärt: „Harry ist in den letzten Jahren viele Kompromisse für Meghan eingegangen, sodass er möglicherweise das Gefühl hat, Weihnachten in Großbritannien zu verbringen, sei eine kleine Bitte im Vergleich zu dem, was er aufgegeben hat.“ Das letzte große Familienfest fand auch bereits ohne die Sussexes statt. Am 14. November wurde der britische Monarch 75, Harry soll jedoch gar nicht zu König Charles‘ Geburtstag eingeladen worden sein. Sieht nicht so aus, als würde sich zum Weihnachtsfest eine Annäherung andeuten. Verwendete Quellen: ok.co.uk