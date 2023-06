Prinz Harry vor Londoner Gericht: Im Kreuzverhör über Ex-Freundin Chelsy Davy

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry steht wegen seiner Medienklage im Kreuzverhör und kann auch vereidigt werden. Für Irritation sorgte das späte Erscheinen des Herzogs von Sussex vor Gericht.

London – Dieser Aufenthalt Prinz Harrys (38) in Großbritannien dürfte länger dauern als der Besuch der Krönung seines Vaters König Charles III. (74) Anfang Mai. Gab damals der 4. Geburtstag seines Sohnes Archie den Anlass zum Kurzbesuch, ließ ihn diesmal das 2. Geburtsjubiläum seiner Tochter Lilibet am 4. Juni zum Ärger der Richter zu spät zur Court-Anhörung in der britischen Hauptstadt antreten. Erste Verhandlungen mit Harry hätten bereits am Montag stattfinden sollen. Richter Timothy Fancourt zeigte sich überrascht vom späten Erscheinen des Herzogs von Sussex.

Prinz Harry soll wegen seiner Medienklage ins Kreuzverhör genommen werden

Prinz Harrys Anklage beinhaltet, dass etwa 140 Artikel, die zwischen 1996 und 2010 veröffentlicht wurden, Informationen enthalten, die mit rechtswidrigen Methoden gesammelt wurden. Harry verklagte die Mirror Group Newspapers (MGN) auf Schadenersatz. Er behauptet, dass die Journalisten ihre Recherchen mit Telefonhacking, durch Täuschung oder den Einsatz von Privatdetektiven zur Beschaffung von Informationen erlangt hätten.

Der Zweitgeborene des Königs hatte seine Anwälte gebeten, dem Gericht mitzuteilen, dass er erst am Dienstag zum Kreuzverhör mit dem Anwalt der MGN Gruppe erscheinen könne. Kein idealer Auftakt zu Verhandlungen, wenn die Gegenseite schon vor der Anhörung punkten kann. Der Anwalt des Verlags Mirror Group Newspapers (MGN), Andrew Green: „Wir haben alles getan, was wir konnten, um verantwortungsvoll zu handeln und keine Zeit vor Gericht zu verschwenden, sagte er laut The Sun. Und weiter: „Jetzt werden wir heute Nachmittag Zeit vergeuden.“

Prinz Harrys Verteidigung Der Versuch von Harrys Anwalt David Sherborne, den Ball zunächst ins Gegenfeld zurückzuspielen, sein Mandant gehöre zu einer „anderen Kategorie“ und es sei wegen diverser Reise- und Sicherheitsvorkehrungen „etwas schwierig“, ihn vor Gericht zu bringen, wurde gehört, trotzdem zeigten sich die Beteiligten irritiert. Sherborne hatte er klärt: „Er befindet sich aufgrund seiner Reise- und Sicherheitsvorkehrungen in einer anderen Kategorie als die drei anderen Kläger. Gegen die ANL (Associate Newspapers Limited) klagen auch einige andere Berühmtheiten wie Elton John (76) und Liz Hurley (57) sowie Doreen Lawrence (70). Am hohen Gerichtshof in London läuft seit dem 10. Mai ein auf mindestens sieben Wochen prognostiziertes Verfahren. Prinz Harry klagt gegen die Mirror Group Newspapers (MGN), zu der Daily Mirror, Sunday Mirror und The People gehören. Außerdem steckt er auch noch in anderen Fällen: in einem gegen die News Group Newspapers (NGN), die zu einem Tochterunternehmen von Rupert Murdochs News Corporation gehört und The Sun und The Sun on Sunday herausbringt, sowie in zwei gegen Associate Newspapers Limited (ANL), zu der die Daily Mail gehört.

Es heißt, die Liebe zu Jugendliebe Chelsy Davy sei wegen des Medienrummels zerbrochen

Schon ohne die Zurechtweisung wurde der Termin als äußerst unangenehm für den Ex-Royal und Wahlkalifornier eingestuft. Beim Kreuzverhör könnten für Prinz Harry zudem unangenehme Erinnerungen an Alkohol- und Drogenkonsum während seiner Liebesbeziehung zu seiner Ex-Freundin Chelsy Davy (37) ausgegraben werden, die alle darauf abzielen, Harrys Glaubwürdigkeit infrage zu stellen. Mag der inzwischen zweifache Vater sie als Jugendsünden abtun, vor dem High Court wird er dadurch zur leichteren Beute.

Prinz Harry könnte vor Gericht unter Eid zu Alkohol- und Drogenkonsum und seine Beziehung zu seiner Ex Chelsy Davy befragt werden. Bis zu zwei Tage sind für die Verhandlung angesetzt (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago & epa Ian Jones/dpa

Für Harrys Ehefrau Meghan Markle (41) ist der Spuk doppelt unangenehm. Sie muss sich im fernen Montecito Harrys altes Liebesgeflüster anhören und hat die Geister auch noch selbst gerufen. Als der Zweitgeborene des Königs sich dazu entschied zu klagen, dürfte Meghan ihn tatkräftig unterstützt haben. Wie Prinz Harry sich heute vor Gericht schlagen wird, bleibt abzuwarten. Geschichte hat er jetzt schon geschrieben: Zuletzt wurde im 19. Jahrhundert ein Royal ins Kreuzverhör genommen. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, mirror.co.uk