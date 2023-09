Meghan Markle von Donald Trump zum Duell herausgefordert: „Mochte nicht, wie sie mit der Queen umgegangen ist“

Einen öffentlichen Schlagabtausch mit der politischen Konkurrenz lehnt Donald Trump aktuell ab. Mit Meghan Markle würde der Ex-US-Präsident aber nur zu gerne mal diskutieren.

Mar-a-Lago – Dass Meghan Markle (42) und Donald Trump (77) sich nicht grün sind, ist kein Geheimnis. Schon bevor Meghan 2018 durch die Hochzeit mit Prinz Harry (38) Teil der britischen Königsfamilie wurde, äußerte sie sich kritisch zum 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Aber die Abneigung beruht auf Gegenseitigkeit, wie Trump jetzt erneut betonte. Stein des Anstoßes: Meghans und Harrys Umgang mit Queen Elizabeth II. (96, † 2022).

„Ich würde es lieben“: Donald Trump wittert Top-Quoten bei TV-Debatte mit Meghan Markle

2024 steht in den USA die nächste Präsidentschaftswahl an. Donald Trump gilt als Favorit unter den Bewerbern der Republikaner, weshalb er zur ersten TV-Debatte seiner innerparteilichen Konkurrenten im August auch gar nicht erst erschien. Auch bei der nächsten Runde sieht Trump keine Notwendigkeit, teilzunehmen, wie er in der Radiosendung des US-Journalisten Hugh Hewitt (67) durchblicken lässt. Weitaus mehr reizen würde ihn da schon ein mediales Kräftemessen mit Meghan Markle.

Hugh Hewitt mutmaßt im Interview, eine öffentliche Diskussion mit Meghan Markle und Prinz Harry könne extrem hohe Einschaltquoten erzielen, da die beiden Donald Trump bekanntlich nicht leiden könnten. „Ich weiß nicht, ob sie mich nicht mögen. Meiner Meinung nach verhalten sie sich nicht angemessen in dem, was sie sagen und was sie tun, und mir gefiel nicht, wie sie mit der Queen umgegangen sind“, erklärt Trump. „Ich habe mich sehr mit der Queen angefreundet. Aber sie behandelten sie mit großer Respektlosigkeit, und das hat mir nicht gefallen.“ Schon allein deshalb hätte Trump großen Spaß an einem TV-Duell mit den Sussexes, allen voran mit Meghan.

Lass uns das machen. Ich würde gerne mit ihr diskutieren. Ich würde es lieben. Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dem, was sie tun.

Kurz vor erstem Todestag: Donald Trump schwärmt von Queen Elizabeth II.

Hinsichtlich der Queen, deren Todestag sich am 8. September zum ersten Mal jährt, kann sich Donald Trump auch einen kleinen Seitenhieb gegen US-Präsident Joe Biden (80), den er gerne als „Sleepy Joe“ bezeichnet, nicht verkneifen. 2019 traf Trump, damals in seiner Funktion als US-Präsident, Queen Elizabeth II. bei einem Staatsbesuch in Großbritannien. „Sie war eine unglaubliche Frau“, schwärmt er im Interview mit Hugh Hewitt. „Mit 95 war sie so scharfsinnig. Wenn man sich Biden anschaut, ist das wie von einem anderen Planeten.“

Ein TV-Duell mit Meghan Markle (rechts) wäre ganz nach Donald Trumps Geschmack – vor allem aufgrund seines Faibles für die verstorbene Queen. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Andrew Matthews/Chris Jackson

Schon im Frühjahr hatte Donald Trump gegen Joe Biden ausgeteilt, da dieser die Krönung von König Charles III. (74) sausen ließ und stellvertretend Ehefrau Jill Biden (72) nach London schickte. „Ich war überrascht, als ich hörte, dass er nicht kommen würde. Das sollte nicht passieren. Es ist respektlos“, schimpfte Trump damals im Interview mit dem britischen Politiker Nigel Farage (59). Wäre er selbst zu diesem Zeitpunkt Präsident gewesen, wäre er hingegangen. Doch so zählte Donald Trump – genau wie Meghan Markle – nicht zu den Gästen der Krönung König Charles III. in der Westminster Abbey. Verwendete Quellen: hughhewitt.com, dailymail.co.uk