Meghan Markle von eigener Netflix-Doku enttäuscht

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Gemeinsam mit Netflix entwickelten Prinz Harry und Meghan Markle die Dokuserie „Harry & Meghan“. Diese begleitet sie in sechs Folgen durch die vergangenen Jahre. Doch Meghan soll mit dem Projekt nicht zufrieden sein.

Montecito – Die vergangenen zwölf Monate waren für Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) eine besonders ereignisreiche Zeit. Nachdem sie im Februar 2021 ihren Rücktritt als Vollzeit-Royals angekündigt hatten, verlegten sie den Familiensitz ins kalifornische Montecito und machten sich daran, der Welt ihre ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Dazu unterschrieben Harry und Meghan millionenschwere Deals mit Netflix und dem Verleger Random House, aus denen etliche multimediale Großprojekte entstehen sollen.

„Nicht begeistert“: Royals-Expertin über Meghans Reaktion auf Netflix-Doku

Nach monatelanger Arbeit veröffentlichte Netflix am 8. und 15. Dezember jeweils drei Folgen der Dokuserie „Harry & Meghan“, die das königliche Paar durch die Jahre begleitet – von ihrem ersten Kennenlernen und ihrer Hochzeit 2018 bis zu ihrem Umzug in die USA. Zwar fiel das sechsstündige Projekt um einiges weniger kritisch aus als Royals-Experten im Vorfeld befürchtet hatten, dennoch fällten Experten nach Veröffentlichung der Netflix-Doku ein knallhartes Urteil über Harry und Meghan.

Mit der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ wollen Prinz Harry und Meghan Markle Einblicke in ihr Privatleben offenbaren. Doch Meghan soll von dem ambitionierten Projekt enttäuscht sein. © IMAGO/Starface; IMAGO/ZUMA Press (Fotomontage)

Schon lange vor dem Sendetermin unterlief das Projekt etliche Veränderungen, so ersetzten die Sussexes die ursprüngliche Regisseurin Garrett Bradley (36) nach einer Meinungsverschiedenheit bezüglich der Drehorte mit der oscarnominierten Filmemacherin Liz Garbus (52). Trotz dieser Kursänderung soll die einstige „Suits“-Schauspielerin mit dem Endprodukt aber nicht zufrieden gewesen sein. „Obwohl ich zustimme, dass sie es als wichtig empfinden, ihre Geschichte zu erzählen, habe ich gehört, dass Meghan von der finalen Fassung nicht begeistert war“, verriet Royals-Expertin Kinsey Schofield gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtendienst Fox News.

Harry und Meghan wollten ihre Netflix-Doku ändern Neben ihrem Buch-Deal mit dem globalen Verleger Random House, der im Januar 2023 Harrys Autobiografie „Spare“ auf den Markt bringt, ist die Zusammenarbeit mit Netflix das zweite Großprojekt von Harry und Meghan. Obwohl die Dreharbeiten bereits vor über einem Jahr starteten, soll das Paar Zweifel am Endprodukt gehabt haben. Wie Page Six berichtet, hätten sie seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) versucht, Inhalte der Sendung zu ändern – während der Streaming-Anbieter darauf beharrt habe, das Format zum geplanten Zeitpunkt und unverändert auszustrahlen. „Harry und Meghan haben Bedenken wegen ihrer eigenen Geschichte, wegen ihres eigenen Projekts“, verriet ein Netflix-Insider der Zeitung Anfang Oktober.

„Voller Füllmaterial“: Royals-Expertin straft Netflix-Doku und Harrys Autobiografie ab

Mit Harrys Autobiografie „Spare“ erscheint am 10. Januar das zweite umstrittene Projekt aus Harry und Meghans hochkarätigen Deals – das laut Kinsey Schofield deutlich weniger spektakulär ausfallen dürfte als angenommen. „Es ist zu erwarten, dass es ‚Spare‘, wie auch der Reality-Show, an Details mangeln wird“, feuerte die Journalistin gegen das Werk, das ihrer Meinung nach „voller Füllmaterial“ sein werde. „Vielen fällt auf, dass Harry und Meghan zwar gerne reden, es beiden aber an Substanz und Detail fehlt“, lautet das scharfe Urteil der Expertin.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

Am 31. Dezember veröffentlicht der Streaming-Gigant mit „Live to Lead“ außerdem die zweite Netflix-Kollaboration der Sussexes – die inspirierende Menschen aus aller Welt vorstellen soll. Kinsey Schofield, die das Vorhaben als „unglaublich langweilig“ bezeichnet, sieht die Sendung, die von Harry und Meghan produziert wurde, kritisch: „Sie klammern sich an ihre royalen Titel und erstellen solche Inhalte, damit sie sich in diese elitären Kreise schleichen können.“ Indessen enthüllte Meghan Markles Vater Thomas geheime SMS-Nachrichten. Verwendete Quellen: foxnews.com, pagesix.com