Prinz Harry und Tochter Lili: Feiern Unabhängigkeitstag statt Opas Krönung in Schottland

Von: Annemarie Göbbel

Prinz Harry und Meghan Markles Tochter Lilibet kennt nur Kalifornien und verpasst schon die zweite Krönung ihres Opas Charles III.

Edinburgh – Als dem britischen König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) in der St. Giles Kathedrale im Rahmen eines Gottesdienstes die Honors of Scotland, die schottischen Kronjuwelen als Symbol der Anerkennung des Vereinigten Königreichs überreicht wurden, dürften sein Sohn Prinz Harry (38) und dessen Töchterchen Lilibet (2) im fernen Montecito in Kalifornien gerade gefrühstückt haben. (Zeitverschiebung: -8 Stunden). Die Kluft könnte nicht tiefer sein: Während Harry nur wenige Stunden später zur Parade am Unabhängigkeitstag aufbrechen wird, feiert sein Vater einen der wichtigsten Tage seiner Regentschaft.

Prinz Harry zeigt Töchterchen Lili den Tag der Unabhängigkeit, statt die Krönung ihres Opas

Prinz Harry in einem olivfarbenen Hemd hielt sein Töchterchen, das er gemeinsam mit Meghan Markle (41) hat, auf dem Arm, damit die Kleine, die inzwischen schon zwei süße Zöpfchen mit ihren erdbeerblonden Haaren binden kann, auch etwas sah. Auch die Herzogin von Sussex und der erstegeborene Sohn der Ex-Royals Archie (4) waren mit von der Partie, um vom Straßenrand aus dem Umzug zuzusehen. Die Familie bewegte sich unbehelligt durch die Menschenmenge, Meghan und Harry trugen Sonnenbrillen, der Zweitgeborene des Königs hat sich ein Cap aufgesetzt, die Kinder waren nicht abgeschirmt und trugen keine Kopfbedeckung.

Laut Dailymail wolle der Herzog von Sussex offenbar seinen Rückzug aus der Firma, wie das britische Königshaus auch genannt wird, unterstreichen, schließlich handelt es sich bei den Feierlichkeiten am 4. Juli um die Unabhängigkeit der USA von der britischen Herrschaft. Der 4. Juli 1776 wird initial als Akt der Staatsgründung angesehen. Im Kleinen wie im Großen, so versteht es wohl das britische Boulevardblatt, auch Meghan und Harry mussten in den Vereinigten Staaten ein neues Leben beginnen, als sie dem britischen Königshaus 2020 den Laufpass gaben.

Zu Lilibets Taufe in Montecito war niemand der Royals dabei Im März bestätigten die Sussexes, dass Prinzessin Lilibet in Montecito, Kalifornien, getauft worden war, nachdem im People Magazine Berichte über ein „intimes“ Treffen in der Villa der Sussexes erschienen waren.

König Charles würde seine Enkelin Lili sicher gern öfter sehen, doch die Umstände lassen es nicht zu

Tiefe Kluft: Prinz Harry betrachtet mit Tochter Lilibet auf dem Arm die Parade am US-Unabhängigkeitstag in Montecito, während König Charles in Edinburgh seine zweite Krönung in Schottland absolviert (Fotomontage). © Jonathan Brady/dpa & Archewell/dpa & Dominic Lipinski/dpa

Zur offiziellen Krönung am 6. Mai in der Westminster Abbey war Prinz Harry eingeladen gewesen und auch erschienen. Genau 28 Stunden später war er auf dem Rückflug zurück in die Staaten, um den Geburtstag seines Sohnes Archie mitzuerleben, der seinen 4. Geburtstag an Charles‘ Krönungstag feierte. Das war angeblich auch der Grund, warum Harrys amerikanische Frau Meghan und seine Kinder in Montecito geblieben waren und ihn nicht nach London begleitet hatten.

Diversen Quellen zufolge, wäre man in royalen Kreisen sehr erleichtert gewesen, dass Meghan nicht die Reise über den großen Teich angetreten hatte, man habe familiäre Spannungen befürchtet, hieß es. Für das Verhältnis zwischen König und Enkelin sind die Umstände besonders bedauerlich: Der König hat sein jüngstes Enkelkind erst einmal getroffen. Zum Platin-Jubiläum der verstorbenen Queen Elizabeth II. (96, † 2022) waren Harry, Meghan und die Kinder nach London gereist, um Harrys Großmutter die Ehre zu erweisen. Bei der Gelegenheit entstand auch das bisher einzige offizielle Foto der kleinen Prinzessin, da diese ihren ersten Geburtstag mit einem Picknick im Frogmore Cottage in Windsor begangen hatte. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, Instagram @english_royal-children