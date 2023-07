Prinz Harry und Meghan Markle sind sicher: Es gibt eine Hasskampagne gegen sie

Von: Annemarie Göbbel

Trotz imposanter Streaming-Zahlen blieb der große Erfolg für Prinz Harry und Meghan Markles Netflix-Doku aus. Für die Schmach machten die Sussexes offenbar eine Hasskampagne verantwortlich.

Montecito – Die Einschaltquoten waren gigantisch, obwohl die Kritiken gemischt waren. Trotzdem durften Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) ihre Netflix Doku-Serie „Harry & Meghan“ als vollen Erfolg verbuchen. Zurecht konnten sie sich Hoffnungen auf eine Nominierung für den renommierten Emmy-Award machen. Die Emmys gelten als weltweit wichtigster TV-Preise, die goldene Trophäe in ihren Händen zu halten, hätte den Sussexes vermutlich viel Negativ-Presse und Häme erspart.

„Ein gewaltiger Tritt in den Hintern“, sagt eine Quelle über die Nicht-Nominierung zum Emmy

Sinkende Beliebtheitswerte, der gescheiterte Spotify-Deal, mangelnde Ideen für neue Netflix-Projekte, schlechte Presse – da wäre ein Emmy-Award für ihre Doku „Harry & Meghan“ ein großer Seelentröster für die ansonsten erfolgsverwöhnten Sussexes gewesen. Doch statt des dringend benötigten Aufwindes, schlug den Aussteiger-Royals eiskalter Wind entgegen. Ihr Sechsteiler wurde nicht mal für den Fernsehpreis nominiert. „Ein gewaltiger Tritt in den Hintern“, wie eine Quelle es gegenüber GB News nannte.

Weil die Voraussetzungen erfüllt waren, die erwartete Nominierung aber ausblieb, begaben sich Meghan und Harry auf Antwortsuche für die Schmach, die sie ereilt hatte. Sendungen, die für die Primetime Emmys infrage kommen, müssen zwischen Juni 2022 und Mai 2023 in Amerika ausgestrahlt worden sein. Die Netflix-Show von Meghan und Harry wurde im Dezember 2022 veröffentlicht. Daran konnte der Misserfolg nicht liegen. Laut der Quelle, die sich bei GB News äußerte, waren die Schuldigen bald gefunden: „Sie [Harry und Meghan; Anm.d.Red] sind davon überzeugt, dass auf beiden Seiten des Atlantiks eine orchestrierte Hasskampagne gegen sie stattgefunden hat“.

Die Nominierung zu den „HCA TV Awards“ lässt den Ärger über den entgangenen Emmy verstummen

Prinz Harry und Meghan Markle nahmen 2022 auf der „Ripple of Hope“-Gala in New York einen Menschenrechtspreis entgegen, mit dem sie für ihr Engagement gegen Rassenungerechtigkeit und für psychische Gesundheit geehrt wurden – an den Erfolg hätten sie mit ihrer Netflix-Doku gerne angeschlossen (Fotomontage). © Janet Mayer/Imago & Doug Peters/Imago

Allerdings wurde die Netflix-Dokumentation von Prinz Harry und Meghan Markle dann doch noch für einen großen Hollywood-Preis nominiert. Die Serie trat für den „Hollywood Critics Award“ (kurz: „HCA TV Awards“) in der Kategorie „Best Streaming Nonfiction“ an, da sie mit 81,6 Millionen angeschauten Stunden an den ersten vier Tagen ihrer Veröffentlichung Streaming-Rekorde brach.

Die Gewinner der „HCA TV Awards“ sollten zwischen dem 18. und 25. Juli von einer Jury gewählt. Wann die Verleihungszeremonie stattfindet, ist noch nicht bekannt. Aufgrund des laufenden WGA-Streiks (WGA = Writers Guild of America) und des sich abzeichnenden SAG/AFTRA-Streiks (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists) wurde die Preisverleihung auf unbestimmte Zeit verschoben. Das sind handfeste Gründe, eine dubiose Hasskampagne kann diesmal zumindest nicht verantwortlich gemacht werden, sollte kein Sieg für die Sussexes herausspringen. Immerhin: Wenigstens die Auszeichnung „Women of Vision“ durfte Meghan in New York entgegennehmen. Verwendete Quellen: Forbes, dpa, gbnews.com, awardsradar.com, Twitter