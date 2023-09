Prinz Harry und Minister Pistorius in Düsseldorf erwartet

Düsseldorf ist der erste Austragungsort der Invictus Games in Deutschland. Prinz Harry will die Spiele verfolgen. © Fabian Strauch/dpa

Bereits vor einem Jahr besuchen Prinz Harry und Meghan Düsseldorf - zu den Invictus Games kommen sie wieder. Harry ist von Anfang an dabei ist, Meghan kommt nach. Auch die Bundesregierung ist vertreten.

Düsseldorf - Der britische Prinz Harry und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) werden heute zur Eröffnung der Invictus Games in Düsseldorf erwartet. Der Sohn von König Charles III. hat das internationale Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten vor Jahren ins Leben gerufen. Düsseldorf ist der erste Austragungsort in Deutschland. Prinz Harry will an den Folgetagen die Spiele verfolgen. Im Laufe der kommenden Woche soll auch seine Frau Meghan nach Düsseldorf kommen.

Harry und Pistorius werden sich am Nachmittag ins Goldene Buch der Stadt Düsseldorf eintragen. Die prominenten Gäste will Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) vor dem Rathaus begrüßen. Vermutlich werden viele Schaulustige und Fans am roten Teppich stehen. Zeitgleich zu der Veranstaltung im Rathaus haben Gegner von Kriegseinsätzen in unmittelbarer Nähe eine Protestaktion angekündigt.

Scholz per Videobotschaft mit dabei

Prinz Harry und der Bundesverteidigungsminister fahren dann zur zweistündigen Eröffnungsshow des Sportfestivals in die Merkur Spiel-Arena. Laut den Veranstaltern wird Prinz Harry eine Willkommensrede halten und Pistorius die Athleten begrüßen. Von Kanzler Olaf Scholz (SPD) soll eine Videobotschaft gezeigt werden. Als musikalischer Stargast ist US-Rapper Macklemore angekündigt. Später am Abend wird Prinz Harry nach ZDF-Angaben in der Sendung „das aktuelle sportstudio“ zu Gast sein.

Mehr als 500 Teilnehmer aus 21 Ländern treten während des Festivals in zehn Disziplinen an. Außerdem reisten über 1000 Familienangehörige und Betreuer an. Unter den Teams von fünf Kontinenten ist auch eine Mannschaft aus der Ukraine. Die Wettkämpfe beginnen am Sonntag mit den Sportarten Leichtathletik, Bankdrücken und Rollstuhl-Rugby. An den Folgetagen stehen außerdem auch Bogenschießen, Indoor-Rudern, Sitzvolleyball, Schwimmen, Radfahren und Rollstuhl-Basketball an. Tischtennis ist mit Bezug zu Düsseldorf erstmals im Programm.

Das deutsche Team umfasst 31 Männer und sieben Frauen, die zumeist aktive oder ehemalige Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind. Sie haben im Einsatz oder bei Unfällen seelische oder körperliche Verletzungen erlitten. Wie einige von ihnen im Vorfeld der Invictus Games deutlich machten, geht es ihnen vor allem um die Rückkehr ins normale Leben und eine größere Aufmerksamkeit für versehrte Soldaten auch in Deutschland. Dem deutschen Team gehören erstmals auch zwei Frauen und zwei Männer von Polizei, Bundespolizei und Feuerwehr an.

Harry diente in Afghanistan

Noch während der Invictus Games wird Prinz Harry, der als Offizier der British Army in Afghanistan im Einsatz war, am Freitag (15. September) 39 Jahre alt. Begegnungen mit Schwerverletzten sollen damals entscheidend dazu beigetragen haben, dass Harry die Spiele mit initiierte. Mit seiner Frau Meghan wird der Herzog von Sussex an der Abschlussveranstaltung am kommenden Samstag (16.9.) teilnehmen, bei der unter anderem Pop-Star Rita Ora auftreten wird. Die Abschlussrede hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Veranstalter rechnen für die Invictus Games in Düsseldorf inklusive der Eröffnungs- und Abschlussveranstaltungen mit insgesamt etwa 100.000 Zuschauern. Nach Angaben der Bundesregierung sind für die Spiele im Verteidigungshaushalt 40 Millionen Euro bereitgestellt. dpa