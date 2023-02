Prinz Harrys und Meghans Stiftung finanziert sich fast nur durch einen einzigen Wohltäter

Von: Annemarie Göbbel

Die gemeinnützige Archewell Foundation von Prinz Harry und Meghan Markle erhielt eine mysteriöse Spende, die sie am Leben hält. Die zehn Millionen Dollar kommen Analysten verdächtig vor. Solche Spenden könnten auch als „Steuersparmodell“ genutzt werden.

Montecito – Prinz Harrys (38) und Meghan Markles (41) Archewell Foundation veröffentlichte Ende Januar seinen ersten Wirkungsbericht seit dem Start. Hausberichterstatter der Sussexes Omid Scobie (41) nannte Details: Die Gründung habe gut zwölf Millionen Euro an Einnahmen erzielt, knapp drei Millionen Euro an Zuschüssen in Bereichen wie „Impfstoffgerechtigkeit, Hilfszentren, Flüchtlingsumsiedlung und Aufbau einer besseren Online-Welt“ verteilt. Einnahmen sind der Anteil, den Harry und Meghan an Spendengeldern einsammeln können.

Zehn Millionen Dollar wurden über einen Donor Advised Fund an Archewell gespendet

Wie Dailymail.com enthüllte, kam der Löwenanteil dieses Geldes von einer einzigen Person über die Silicon Valley Community Foundation [SVCF] – eine gemeinnützige Stiftung, die extrem wohlhabenden Wohltätern die Möglichkeit bietet, steuerfreie Zuwendungen anonym zu vergeben. Das bedeutet, dass der Name des Alleingängers niemals bekannt gegeben wird. Schnell überliest man auch das Wort, auf das es ankommt: steuerfrei.

Der Zuschuss in Höhe von zehn Millionen Dollar an Archewell ist auf der Website des SVCF aufgeführt und gibt an, dass er nicht für ein bestimmtes Projekt, sondern für die „allgemeine Unterstützung gemeinnütziger Organisationen“ bestimmt ist. Sehr ungewöhnlich, meinen Experten, da die meisten SVCF-Zuschüsse projektspezifisch sind, z. B. für „Tierschutz“ oder „Bildung“. Das bedeutet, dass Archewell die Mittel auch für Bürokosten, Pressearbeit oder Marketing sowie für die Bezahlung von Gehältern verwenden kann. Es stellt sich die Frage, warum ein reicher Spender so eine hohe Summe für die „allgemeine Unterstützung“ und nicht für spezifische Herzensprojekt zahlt?

Der SVCF-Skandal SVCF geriet 2018 in die Schlagzeilen, als sich CEO Dr. Emmett Carson zum Rücktritt gezwungen sah, nachdem eine Anwaltskanzlei, beauftragt mit der Untersuchung von Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz, einen erhellenden Bericht veröffentlicht hatte, der sexuelle, rassistische und andere unangemessene Äußerungen einiger Führungskräfte aufdeckte. Im Jahr 2020 hat die Chan Zuckerberg Initiative – benannt nach dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (38) und seiner Frau Priscilla Chan (37) – 300 Millionen Dollar an zwei gemeinnützige Organisationen gespendet, um eine sichere und zuverlässige Stimmabgabe bei den Präsidentschaftswahlen 2020 zu gewährleisten, auch wenn ihnen einige vorwarfen, sich in wichtigen umkämpften Bundesstaaten in die Wahl einzumischen. Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley, darunter Mark Zuckerberg, haben ihre SVCF-Spendergelder ausgiebig genutzt, um Millionen zu verschenken. Auch Twitter-Gründer Jack Dorsey (46), WhatsApp-Mitbegründer Brian Acton, Netflix-Chef Reed Hastings (62) und Starbucks-CEO Howard Schultz (69) nutzen bereits den SCVF.

„Wir glauben, dass philanthropische Arbeit mehr ist als ein Almosen, sie ist eine Hand, die man hält“

Es gibt einige Spekulationen, zum Beispiel im YouTube-Kanal The Royal Grift, dass die Spende von Prinz Harry selbst stammen könnte. Er habe einen 20-Millionen-Dollar-Vorschuss für seine Memoiren „Spare“ (dt. „Reserve“) erhalten und könnte die Summe so steuerfrei wiederverwenden. Wer sollte es sonst sein, wird da gefragt. Nicht einmal schwerreiche Freunde und überhaupt keine reiche Person würde eine solche Riesensumme zur allgemeinen Verwendung spenden.

Dass Papa König Charles seinem Zweitgeborenen unter die Arme gegriffen hat, erscheint deshalb unwahrscheinlich, da Harry sich schon öffentlich beschwert hat, in seinen Anfangszeiten als frischer Ex-Royal in Kalifornien knapp gehalten worden zu sein. Außerdem: Charles III. könnte mit der Renovierung des Buckingham-Palastes, der anstehenden Krönung und den Kosten für die Royal Family selbst bald das Wasser bis zum Halse stehen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, news.comau