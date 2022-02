Prinz John: Der vergessene Onkel Queen Elizabeths II. starb tragisch und allein

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Queen Elizabeth II. gedenkt derzeit der Toten der Familie Windsor (Symbolbild). © Will Oliver/dpa

Er wurde nur 13 Jahre alt. Seine Eltern und Geschwister lehnten ihn ab. Der jüngste Bruder der Großeltern Queen Elizabeths lebte und starb in Einsamkeit.

Sandringham – Traditionell verbringt Queen Elizabeth II. (95) die Weihnachtstage und den Beginn des neuen Jahres in Sandringham. Bis zum 6. Februar bleibt Ihre Majestät, um Privatsphäre und Besinnung zu finden. Inzwischen Witwe wandelt sie auf den Spuren ihres verstorbenen Mannes Prinz Philip (99, † 2021), gedenkt ihres Vaters Georg VI. (56, † 1952) und eines vergessenen Sohnes des Hauses Windsors.

Ihr Onkel Prinz John (13, † 1919) war noch lebendig dem Tod geweiht.

Am 12. Juli 1905 wurden Prinz George, der spätere König George V. (70, † 1936), und seine Ehefrau Mary (85, † 1953) Eltern eines Sohnes. Zuvor kamen bereits vier Jungen zur Welt – darunter die späteren Könige Edward VIII. (77, † 1972) und George VI. – sowie ein Mädchen Mary (67, † 1965).

Prinz John litt an schwerer Epilepsie und möglicherweise an Autismus. Er wohnte von 1917 bis zu seinem Tod im Jahr 1919 auf der Wood Farm. Es ist der Ort, an dem Prinz Philip* einzog, um dort im Einverständnis mit seiner geliebten Queen Elizabeth II.*, seinen Lebensabend zu verbringen. Um ihm nah zu sein, zog es auch die Regentin dorthin*. Nicht an das tragische Ende des Onkels zu denken, ein Ding der Unmöglichkeit.

Einen Großteil seiner Kindheit verbrachte er mit seinen Geschwistern auf dem Landgut Sandringham. Ab seinem vierten Geburtstag wurde jedoch eine Entwicklungsstörung offensichtlich, der Junge erlitt einen ersten epileptischen Anfall. Gesundheitlich angeschlagen wurde er mit acht Jahren aus der Schule genommen.

Der Erste Weltkrieg brachte es mit sich, dass John Eltern und Geschwister immer seltener sah, Porträts wurde nicht mehr von ihm beauftragt, obwohl er weiter in der Erbfolge blieb. Er wurde zu seiner Gouvernante Charlotte „Lala“ Bill auf die Wood Farm geschickt, dem abgelegenen Bauernhaus auf dem Sandringham Estate. Der Letzte seiner Erzieher wurde entlassen, und seine Ausbildung war offiziell beendet. Die Ärzte warnten, dass er das Erwachsenenalter wahrscheinlich nicht erreichen würde.

Dass das Mitgefühl für den Buben nicht sehr ausgeprägt war, kann man diesen Zeilen Lala Bills entnehmen. Sie schrieb: „Wir haben uns nicht getraut, ihn zu seinen Brüdern und Schwestern zu lassen, weil es sie so sehr aufregt, wenn die Anfälle so schlimm werden und so oft kommen“.

John regte seine Geschwister „nur noch“ an Weihnachten 1918 auf, dass er mit der Familie auf Sandringham verbrachte und noch in der Nacht nach Wood Farm zurückgebracht wurde. Am 18. Januar 1919 schloss John im Alter von 13 Jahren nach einem schweren Anfall im Schlaf für immer die Augen.

Erst 1998 tauchten erstmals zwei Fotoalben aus dem Privatleben der Windsors auf, das Bilder des Prinzen zeigt, seine Eltern fürchteten in den letzten Jahren öffentliche Anfälle. Darin ein Bild des neunjährigen Prinzen John aus dem Jahr 1914. Die Alben waren vom Herzog von Windsor, dem abgedankten Eduard VIII. (77, † 1972) und seiner Frau Wallis Simpson (89, † 1986) zusammengestellt und während ihres Exils in Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg einer befreundeten Familie geschenkt worden. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA