In Prinz Louis’ Zimmer soll es spuken: Was ist los im Kensington-Palast?

Von: Eva-Maria Moosmüller

Prinz Louis lebt angeblich nicht alleine in seinem Kinderzimmer (Symbolbild). © i Images/Imago

Prinz Louis, der jüngste Sohn von Herzogin Kate und Prinz William, soll in seinem Kinderzimmer im Kensington-Palast Berichten zufolge unheimlichen Besuch bekommen.

London – Um so einige altehrwürdige Gebäude in England ranken sich die wildesten Legenden und Gespenstergeschichten. Auch im Kensington-Palast sollen angeblich Geister ihr Unwesen treiben – unter anderem im Zimmer von Prinz Louis (3).

24royal.de* verrät hier, welche historische Figur durch Prinz Louis’ Zimmer geistern soll.

Der Kensington-Palast in London hat schon zahlreiche royale Bewohner kommen und gehen sehen. Unter anderem Prinzessin Diana (36, † 1997) residierte dort bis zu ihrem Tod und zog ihre Söhne Prinz William (39) und Prinz Harry (37) auf dem Anwesen groß. 2013 kehrte William mit seiner Ehefrau Herzogin Kate (40) in den Palast zurück. Die beiden leben mit ihren drei Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) im Apartment 1A. Bei der Zimmerverteilung scheint der jüngste Cambridge-Sprössling allerdings ein bisschen Pech gehabt zu haben, denn ausgerechnet in seinem Zimmer soll ein Geist sein Unwesen treiben. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.