Prinz Philip Gedenkfeier: Prinzessin Beatrice lässt ihren Tränen freien Lauf

Von: Eva-Maria Moosmüller

Prinzessin Beatrice rührte die Gedenkfeier für Prinz Philip zu Tränen. © PPE/Imago

Bei der Gedenkfeier für Prinz Philip zeigte sich Prinzessin Beatrice so emotional wie selten. Die Enkeltochter von Queen Elizabeth konnte ihre Tränen nicht zurückhalten.

London – Rund ein Jahr nach seinem Tod wurde Prinz Philip (99, † 2021) am Dienstag (29. März) bei einem großen Gottesdienst in der Westminster Abbey gedacht. Die wichtigsten Vertreter der internationalen Adelshäuser sowie die komplette britische Königsfamilie hatten sich zu der Gedenkfeier versammelt. Auch Prinzessin Beatrice (33) war mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (38) anwesend. Die Enkelin von Queen Elizabeth (95) zeigte sich während der ergreifenden Zeremonie zutiefst gerührt, berichtet 24royal.de*.

Große Gefühle oder tiefe Emotionen sieht man eher selten, wenn die britischen Royals in Erscheinung treten. Queen Elizabeth, Herzogin Kate (40) & Co. bewahren normalerweise stets die Contenance und lassen kaum Einblicke in ihr Innenleben zu. Bei der Gedenkfeier für Prinz Philip konnte und wollte ein Mitglied der britischen Königsfamilie sein Empfinden aber nicht verstecken – Prinzessin Beatrice ließ ihren Tränen freien Lauf. Als in der Westminster Abbey während des Gedenkgottesdienstes ein Lied von der Gemeinde gesungen wurde, kamen in der Enkelin von Queen Elizabeth augenscheinlich tiefe Gefühle hoch. Neben ihrem Cousin Prinz William (39) griff sie zum Taschentuch und musste um Fassung ringen. Eine Szene, die die die 33-Jährige letztendlich aber nur noch sympathischer und nahbarer erscheinen ließ. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.