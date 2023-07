Prinz William feiert Partynacht im Club – ohne Kate Middleton

Von: Susanne Kröber

Teilen

Ohne Ehefrau Kate wurde Prinz William jetzt beim Feiern gesichtet. Aber auch ein zukünftiger König will eben einfach mal mit ein paar Freunden einen draufmachen.

London – Da trauten manche Club-Besucher sicher ihren Augen nicht. Vergangenen Freitag befand sich ein prominenter Gast unter den Feiernden in der Kult-Location KOKO im Londoner Stadtteil Camden. Prinz William (41) hatte sich unters Volk gemischt – oder besser gesagt in die erhöhte Privatloge des ehemaligen Theaters begeben. In einem Video, das jetzt in Großbritannien viral ging, ist der älteste Sohn von König Charles III. (74) deutlich zu erkennen.

Prinz William besucht Szene-Club mit seinen engsten Freunden

Von Ehefrau Kate Middleton (41) fehlte jede Spur, alleine musste Prinz William den Abend aber natürlich nicht verbringen. Laut Daily Mail handelt es sich bei den beiden Männern, mit denen sich William unterhält, um langjährige Freunde des Thronfolgers. Guy Pelly (41), ehemaliger Club-Besitzer und Partylöwe, ist der Patenonkel von Prinz Louis (5). Williams zweiter Begleiter ist James Meade, den er aus seiner Zeit in Eton kennt. Meade ist Prinzessin Charlottes (8) Patenonkel.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Während Guy Pelly in dem Video tanzend mit Partybrille zu sehen ist, nippt Prinz William an seinem Drink und wippt vorsichtig mit. Die Zurückhaltung ist nicht verwunderlich, schließlich hatte sich der Dreifach-Vater gerade erst Fans gegenüber über sein eigenes – mangelndes – Tanztalent lustig gemacht. Beim Krönungskonzerts im Mai wurde William gesehen, wie er sich mit Kate, George (9) und Charlotte zur Musik bewegt, darauf angesprochen kommentierte er die Szene mit den Worten: „Nüchtern zu tanzen, ist eine schreckliche Idee.“

Verspätete Geburtstagsparty? Prinz William genehmigt sich eine kleine Auszeit

Prinzessin Kate überließ an diesem Abend offenbar das Feld Williams Freunden, kurz zuvor lieferte sie mit ihrem Ehemann allerdings noch einen filmreifen Auftritt ab. Beim traditionellen Galopprennen in Ascot stand das Thronfolger-Paar gemeinsam im Rampenlicht, vor allem Kate in ihrem feuerroten Kleid von Alexander McQueen geriet einmal mehr zum Blickfang der Royal Family. Wenige Stunden später konnte Prinz William dann bei ein paar Drinks die königlichen Pflichten auch mal ruhen lassen.

Nachmittags verfolgte Prinz William mit Ehefrau Kate die Pferderennen in Ascot (rechts), abends ging‘s mit Freunden auf die Piste. (Fotomontage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Brian Lawless/IMAGO/PA Images

Was genau der Grund für Prinz Williams Besuch im Szene-Club KOKO gewesen ist, ist nicht bekannt, die Vermutung liegt allerdings nahe, dass er gemeinsam mit seinen engsten Freunden seinen Geburtstag nachfeierte. Am 21. Juni wurde William 41, der Palast gratulierte mit einem rührenden Foto von William und Charles bei der Krönungszeremonie. Seine 1997 verstorbene Mutter Diana († 36) nutzte die Geburtstage ihres Sohnes früher eher für kleine Streiche – zum 13. Geburtstag blamierte Diana William mit einer peinlichen Torte. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk