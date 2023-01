Prinz William „frustriert“, weil Queen seinen Wunsch zur Hochzeit ignorierte

Prinz Harry plaudert aus, dass sein Bruder Prinz William nicht in der Uniform heiraten durfte, die er sich gewünscht hätte. Queen Elizabeth II. legte ihr Veto ein. Sie „schlug vor“, was er anziehen sollte, was beim Bräutigam für Frust sorgte.

London – Die Hochzeit von Prinz William (40) und Kate Middleton (41) verlief reibungslos und ging als Traumhochzeit in die Geschichte ein. Jetzt berichtet Prinz Harry (38) in seinen Memoiren „Spare“, dass es im Vorfeld des großen Tages hinter den Kulissen doch jede Menge Unruhe gab, bevor die schöne Braut in perfektem Alexander-McQueen-Kleid neben ihrem Gatten kontraststark zur leuchtenden roten Militäruniform des Bräutigams alle verzaubern konnte.

Prinz William war frustriert, weil ihm nicht die Wahl an seiner Hochzeit gelassen wurde

In seinem Werk plaudert der Herzog von Sussex aus, dass William eigentlich etwas anderes an seinem großen Tag tragen wollte – doch seine Großmutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022), lehnte seinen Wunsch ab. Nun ist man als Royal, was das Outfit betrifft, schon genug einschränkt und hat dem Protokoll entsprechend in Militäruniform zu heiraten. Doch selbst bei der Uniform hatte er nicht die freie Wahl.

Keine freie Wahl seines Outfits hatte Prinz William am Tag seiner Hochzeit. Was der Erbe zu tragen hatte, verfügte die Queen, die sich am Tag der Hochzeit begeistert zeigt (Fotomontag). © Peter Kneffel/ dpaShutterstock/Imago

„Willy war mürrisch, weil er bei seiner Hochzeit so wenig mitbestimmen konnte, was er trug, weil man ihm bei einem solchen Anlass seine Autonomie nahm. Er hat mir mehrmals gesagt, dass er sich frustriert fühlt.“, spricht Harry freimütig über die Gefühlslage seines Bruders.

Williams und Kates Hochzeit war ein Freudentag für Queen Elizabeth II. Der königliche Autor Andrew Morton (70), der für seine Biografie über Prinzessin Diana (36, † 1997) aus dem Jahr 1992 bekannt ist, gab an, die Königin sei am Hochzeitstag ihres Enkels geradezu euphorisch gewesen. Er schrieb: „Die Queen war am Tag der Hochzeit ihres Enkels bewegt, wie ein Beobachter sagte, und war absolut begeistert von der Art und Weise, wie die Öffentlichkeit auf das königliche Brautpaar reagiert hatte“. In seinen Augen war es ein Meilenstein, den die Queen für Zukunft erreichte: „Sie hatte das Gefühl, dass die Zukunft der königlichen Familie, ihrer Familie, nun gesichert war. Die Monarchie genoss wieder die Bewunderung und Zuneigung der Massen“.

Als Erbe habe er da keine freie Wahl, hatte die Queen verfügt

Es ist Tradition, dass die Mitglieder der königlichen Familie an ihrem Hochzeitstag eine Militäruniform tragen. Der Prinz von Wales entschied sich ursprünglich für seine Gehrockuniform der Household Cavalry. Williams Wahl ist absolut nachvollziehbar, weil es die Uniform war, in die er „hineingewachsen“ war. Nach einer 44-wöchigen Ausbildung trat er im Dezember 2006 als Offizier in die Armee der Blues and Royals ein. Ein Jahr später wurde er zum Leutnant befördert und blieb in der Einheit, bis er 2009 zum Such- und Rettungspiloten ernannt wurde.

Doch die Monarchin hatte andere Pläne. Sie war ganz und gar nicht begeistert von Williams Wahl und schlug stattdessen die Uniform der Irish Guards vor. In weiser Voraussicht hatte sie ihren Enkel einige Monate vor der Hochzeit zum Oberhaupt der Iren ernannt. Es war die erste ehrenvolle Ernennung des Prinzen in der Armee.

Harry reflektiert über die Enttäuschung seines Bruders und schreibt: Er hatte seine Großmutter gefragt, ob er seine „verdiente“ Uniform tragen dürfe, und sie hatte ihm eine Absage erteilt. Als Erbe habe er da keine freie Wahl, hatte sie verfügt. In den Jahren nach seinem Ausstieg aus dem Königshaus hatte er stets seine erlangte Freiheit und die „Unfreiheit“ der Royals herausgestellt, was sich auch in seiner Familie auch in Harrys Vorwürfen in „Spare“ widerspiegelt. Verwendete Quellen: mirror.co.uk