Prinz William und Herzogin Kate in Jamaika – „Zutiefst unangenehmer Auftritt“

Von: Eva-Maria Moosmüller

Teilen

Schon Queen Elizabeth und Prinz Philip waren 1962 in dem Land Rover unterwegs, der nun wieder zum Einsatz kam. © i Images/Imago

Prinz William und Herzogin Kate sind von ihrer einwöchigen Karibikreise inzwischen wieder nach London zurückgekehrt. Für ihre Tour mussten die beiden harsche Kritik einstecken.

Kingston – Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) sind vor einer Woche mit bester Laune in die Karibik geflogen, um dort im Platinjubiläumsjahr von Queen Elizabeth (95) die britische Krone zu promoten. Allerdings kam es in Belize und Jamaika gleich zu mehreren unschönen Vorkommnissen, die wohl so bald auch nicht vergessen werden.

24royal.de* verrät hier, warum der Jamaika-Auftritt von Kate und William als „zutiefst unangenehm“ wahrgenommen wurde.

Nach außen hin bewahrten Herzogin Kate und Prinz William eine Woche lang professionell die Fassung, innerlich soll es im künftigen Thronfolger aber heftig gebrodelt haben. Die Karibikreise der Cambridges entwickelte sich – zumindest stellenweise – zu einem Albtraum für das Königshaus. Und das ausgerechnet im Platinjubiläumsjahr von Queen Elizabeth (95), wo die Royal Family bei verschiedenen Auslandsreisen eigentlich vorbildlich die Krone repräsentieren sollte. Direkt zu Beginn der Tour hatte es in Belize bereits Proteste gegeben. Hintergrund war die Kolonialvergangenheit Großbritanniens und der Umgang mit der Aufarbeitung der Geschichte. Der Besuch einer Kakaoplantage musste kurzerhand abgesagt werden, William und Kate waren bei den Dorfbewohnern nicht willkommen. In Jamaika trugen sich wenig später Szenen zu, die auch nicht gerade zur Imagepflege der Briten beitrugen. Bilder aus Kingston, auf denen zu sehen ist, wie Fans mit einem Drahtzaun von den Royals abgeschirmt wurden, verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und hinterließen einen herben Nachgeschmack.

Die Journalistin Daniela Elser von „News.au“ kritisierte Herzogin Kate und Prinz William außerdem für ihre Fahrt in einem Land Rover, in dem 1962 schon Queen Elizabeth (95) und Prinz Philip (99, † 2021) unterwegs waren. Sie bezeichnete diesen Auftritt sogar als „zutiefst unangenehm“ und sprach von „Versagen“. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.