Williams und Kates Ukraine-Hilfe: Ihre Kinder fragen nach dem Krieg

Von: Annemarie Göbbel

Herzogin Kate und Prinz William ist die Trauer beim Besuch des Ukrainian Cultural Centres ins Gesicht geschrieben. © i-Images/Imago

Beim emotional aufgeladenen Besuch Herzogin Kates und Prinz Williams im ukrainischen Kulturzentrum verriet das Paar, dass die Krisensituation auch ihre Kinder beschäftigt.

London – Der Herzog (39) und die Herzogin von Cambridge (40) statteten dem ukrainischen Kulturzentrum in London am Mittwoch inmitten der anhaltenden Kriegssituation einen Besuch ab. Die beiden trafen sich mit Mitgliedern der ukrainischen Gemeinschaft und Freiwilligen und erfuhren aus erster Hand, wie die Schwächsten derzeit unterstützt werden. Dabei erzählten sie, dass ihre Kinder Fragen nach dem Krieg gestellt haben.*

Die Herausforderungen, vor denen das Zentrum steht, war das große Thema beim Besuch der Royals. Verzweifelt versuchen die Helfer Spenden dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Kate und William hörten zunächst betroffen zu. „Es ist sehr befremdlich, dies in Europa zu sehen. Wir stehen alle hinter euch“, sagte Prinz William* zu den Freiwilligen. Er fügte hinzu, dass er und Kate gerne mehr helfen würden und gab das wieder, was viele Menschen derzeit empfinden dürften: „Wir fühlen uns so nutzlos“.

Den Royals geht es nicht anders, als den meisten Eltern. Ihre Kinder stehen mit fragenden Augen nach dem Krieg vor ihnen. Prinz William erzählte, dass seine älteren Kinder Prinz George* (8) und Prinzessin Charlotte* (6) Antworten gebraucht hätten. „Unsere Kinder sind nach Hause gekommen und haben alles darüber gefragt“, sagte der Sohn des Thronfolgers, Prinz Charles* (73). „Sie sprechen natürlich auch mit ihren Freunden in der Schule darüber“. Die Kinder dürften mitbekommen haben, dass das Herzogspaar sofort seine Unterstützung für die Ukraine gezeigt hat. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.