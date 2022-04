Prinz William spricht über seine idyllische Kindheit „im Garten“

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Prinz William gibt selten Einblicke in seine Kindheit. Im Audio-Interview mit Cate Blanchett wurde er offenbar von nostalgischen Erinnerungen überschwemmt.

London – Prinz William (39) war eigentlich gekommen, um in der neuen Audible-Podcast-Serie „Climate of Change“ mit Hollywood-Star Cate Blanchett (52) über den Klimawandel zu sprechen. Dem Enkel von Queen Elizabeth II. (95) liegt der Umweltschutz am Herzen. Trotzdem gewährte er auch seltene Einblicke in seine Kindheit an der Seite seines Vaters und seines verstorbenen Großvaters.

Prinz William spricht über seine idyllische Kindheit „im Garten“

Prinz Charles (73) und Prinz Philip (99, † 2021) hätten sein Interesse an der Natur geweckt, sagte er. Prinz William erlag offenbar ein Stück weit seinen idyllischen Kindheitserinnerungen und geriet ins Schwärmen über das Klettern auf Bäumen und das Ausheben von Gräben.

Prinz William wird von Schauspielerin Cate Blanchett für einen neuen Audible-Podcast interviewt. © picture alliance/dpa/PA Media | Leigh Keily

Der heutige Vater dreier Kinder sagte: „Ich denke, dass mein Großvater und mein Vater, die beide seit vielen Jahren eine tiefe Leidenschaft und ein großes Interesse an diesem Gebiet haben, mein Interesse und meine Neugierde geweckt haben.“

Er berichtet, er hätte es geliebt, draußen in der Wildnis und im Nassen zu sein.: „Als ich aufwuchs, war ich umgeben von Abenteuern und der Idee, den Garten zu erforschen und dort zu sein. Ich habe Stunden damit verbracht, auf Bäume zu klettern, Gräben zu graben und alles Mögliche zu tun – mich in Höhlen zu verstecken und alles Mögliche im Garten zu machen“.

Prinz William: Ist ein „hartnäckiger Optimist“, wenn er an die Zukunft der Umwelt denkt

Später kommt der künftige Thronfolger aber auch auf den Earthshot Prize, seine ehrgeizige Umweltinitiative zu sprechen. William äußerte in dem Gespräch seine Hoffnungen für die Zukunft und sagte, er glaube, dass bei der Bewältigung von Klima- und Umweltproblemen „große Schritte“ gemacht werden können. Er bezeichnete sich selbst als "hartnäckigen Optimisten", was die Zukunft des Planeten angeht.

Natürlich würde der Herzog von Cambridge nichts sagen, was dem Umweltgedanken Abbruch tut, aber dennoch stellt sich irgendwo auch die Frage, warum sein Bruder Prinz Harry (37) zumindest nicht offiziell die gleichen Kindheitserinnerungen teilt. Doch seitens des Herzogs von Sussex kommen eher ernüchternde Vergleiche für seine Kindheit und Jugend in der Royal Family ans Tageslicht. Er bezeichnete sein Leben als Royal ist „Mischung aus Truman Show und Zoo. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.