Prinz William & Prinz Harry: Ihre Stiefschwester Laura kennt kaum jemand

Von: Jasmin Pospiech

Das Prinzen-Gespann ist weltweit bekannt. Wenige wissen um die Existenz ihrer Stiefschwester. Die führt ein sehr privates Leben abseits des Rampenlichts.

Birkhall – Egal, wo Prinz William (39) und sein Bruder Prinz Harry (37) in der Öffentlichkeit auftauchen, sind ihre zahlreichen Fans zur Stelle. Jeder Schritt des beliebten Prinzengespanns wird aufmerksam verfolgt und fleißig von den Medien kommentiert. Auf Events und Charity-Veranstaltungen stehen sie stets im Rampenlicht. Ganz anders sieht es hingegen bei ihren royalen Stiefgeschwistern aus.

Denn als Williams und Harrys Vater Prinz Charles (73) 2005 Camilla Parker-Bowles* (74), heutige Duchess of Cornwall, ehelichte, brachte diese auch zwei Kinder aus erster Ehe mit: Tom Parker Bowles (47) und Laura Lopes (44). Beide führen ein eher zurückgezogenes Leben. Doch während sich Tom ab und an als Foodblogger in den Medien präsentiert, hält sich Laura sehr bedeckt. Sie zeigt sich selten bei öffentlichen Auftritten.

Prinz William und Prinz Harry sind im Rampenlicht aufgewachsen. Ihre royalen Stiefgeschwister hingegen nicht. (Symbolbild) © dpa/PA Wire/Yui Mok

Das letzte Mal, in dem sie im Zentrum der Aufmerksamkeit stand, war 2006 bei ihrer eigenen Hochzeit. Damals hat sie ihrer Jugendliebe Harry Lopes in einer Märchenhochzeit das Jawort gegeben. Drei Kinder haben seitdem ihr Liebesglück gekrönt: Eliza, Gus und Louis.

Den ein oder anderen Blick haben Royal-Fans schon auf die süßen Kinder bei wichtigen offiziellen Anlässen erhaschen können. Unter anderem bei der alljährlichen „Trooping the Colour“-Parade* zu Ehren des Geburtstages von Queen Elizabeth II*. Dann schart sich alles, was Rang und Namen im britischen Königshaus hat, um die Monarchin auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, wo sie von unzähligen Fans frenetisch gefeiert wird.

Prinz William & Prinz Harry: Stiefschwester Laura auf Bild entdeckt

Doch ab und an erhalten royale Anhänger auch private Einblicke in Herzogin Camillas Residenz in ihrem schottischen Landsitz* Birkhall, welche sie gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Charles* bewohnt.

Und um ihre Familie immer ganz nah bei sich zu haben, hat sie dort viele Bilder ihrer Liebsten aufgestellt. Wie nahe sich Mutter und Tochter tatsächlich stehen*, bestätigt ein Twitter-Post des offiziellen Accounts des Prinzen von Wales und seiner Frau.

Darauf telefoniert sie im Rahmen einer Corona-Kampagne*, hinter ihr rechts befindet sich ein Bild, dass die Herzogin mit ihrer Tochter am Tag ihrer Hochzeit zeigt. Beide drücken sich eng aneinander und lächeln selig in die Kamera des Fotografen. Ein schöner Anblick, den Fans sicherlich gerne viel öfters sehen würden! *24royal.de und Merkur.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.