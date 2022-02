Prinzessin Beatrice überrascht Fan: Rührende Karte sorgt für Begeisterung

Von: Eva-Maria Moosmüller

Die Tochter von Beatrice und Edoardo wurde mit einem zuckersüßen Geschenk bedacht (Symbolbild). © Aristidis Vafeiadakis/dpa

Prinzessin Beatrice wird seit der Geburt ihrer Tochter vermutlich mit Geschenken für die kleine Sienna überhäuft. Ein Präsent kam so gut an, dass sich die Queen-Enkelin sogar persönlich bedankte.

London – Mit einer überaus sympathischen Aktion hat Prinzessin Beatrice (33) einmal mehr bewiesen, dass man Allüren und Überheblichkeiten bei ihr vergebens sucht. Die frischgebackene Mama nimmt nämlich auch vermeintlich kleine Aufmerksamkeiten nicht als selbstverständlich hin.

24royal.de* verrät hier, welches zuckersüße Geschenk für Baby Sienna Prinzessin Beatrice restlos begeistert hat.

Sienna Elizabeth, die im vergangenen Jahr am 18. September zur Welt kam, hat das Leben von Prinzessin Beatrice und ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (38) mit Sicherheit ganz schön auf den Kopf gestellt. Zwar brachte der Immobilienentwickler schon ein Kind mit in die Beziehung, ein Baby im Haus sorgt aber wohl für spürbar mehr Trubel. Mit ihrem Stiefsohn Wolfie (6) versteht sich Beatrice ganz ausgezeichnet, sie betonte schon mehrfach, was für ein toller großer Bruder er für Sienna sei. Das zwölfte Urenkelkind von Queen Elizabeth (95) hat aber längst nicht nur die Herzen der seiner Familie, sondern auch die der Royal-Fans im Sturm erobert. Seit ihrer Geburt wird Sienna vermutlich mit Geschenken und Aufmerksamkeiten überhäuft. Ein Präsent, das Beatrice für ihre Tochter zugeschickt wurde, begeisterte die Prinzessin sogar gleich so sehr, dass sie es sich nicht nehmen lassen wollte, sich persönlich zu bedanken.