Prinzessin Beatrice: Geheime Taufe für Tochter Sienna Elizabeth

Von: Larissa Glunz

Teilen

Die Taufe von Prinzessin Beatrices Tochter Sienna fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt (Symbolbild). © PPE/Imago

Prinzessin Beatrices Tochter Sienna Elizabeth hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Im kleinen Rahmen fand die Taufe des royalen Sprösslings statt.

London – Ganz still und leise hatte das jüngste Urenkelkind von Queen Elizabeth II. (96) seinen ersten großen Auftritt. Im engsten Familien- und Freundeskreis wurde Prinzessin Beatrices (33) Tochter Sienna Elizabeth getauft.

Für die Taufe ihrer sieben Monate alten Tochter haben sich Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (38) einen Ort mit besonderer Bedeutung ausgesucht. Wie die Zeitung „The Sun“ berichtet, wurde der Gottesdienst für Sienna Elizabeth, die am 18. September 2021 zur Welt kam, in der Royal Chapel des St. James’s Palace abgehalten. In der Londoner Kapelle wollten sich ihre Eltern im Mai 2020 das Jawort geben, aufgrund der Corona-Pandemie musste die Trauung allerdings abgesagt werden. Nur wenige Monate später heirateten Beatrice und Edoardo schließlich ohne Ankündigung in Windsor, die Taufe ihres ersten gemeinsamen Kindes hielten sie nun ebenfalls geheim.

Worauf die Royal-Fans von Beatrices Tochter Sienna noch immer sehnsüchtig warten, weiß 24royal.de.

Zu den Gästen sollen auch Sarah Ferguson (62), die voll in ihrer Rolle als Oma aufgeht, und Prinz Andrew (62) gezählt haben. Der Herzog von York war aufgrund der schweren Missbrauchsvorwürfe lange Zeit abgetaucht. Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte er vor wenigen Wochen bei der Gedenkfeier für Prinz Philip (99, † 2021), bei der sich Andrew an der Seite der Queen zeigte.