Prinzessin Charlotte: Spitzname ihrer Mitschüler lässt tief blicken

Von: Annemarie Göbbel

Fern vom royalen Trubel geht Prinzessin Charlotte und ihre Brüder Prinz George und Prince Louise zur Schule. Dort haben sie Spitznamen von ihren Schulfreunden bekommen. Besonders Charlottes gibt zu denken.

Bracknell, Berkshire – Pünktlich nach den Herbstferien, mit ihren Eltern Kate Middelton (41) und Prinz Willliam(41) müssten die drei Miniroyals Prinz George 810), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) zu ihren Klassenkameraden zurückgekehrt sein. Die Geschwister besuchen die Lambrook School in Berkshire. George geht in die sechste, Charlotte in die vierte und Louis in die erste Klasse.

Prinzessin Charlotte hat von ihren Schulfreunden einen vielsagenden Spitznamen bekommen

Obwohl die Kinder des Prinzenpaares von Wales seit sie auf der Welt sind, in der Öffentlichkeit stehen und Prinz George sogar irgendwann man König von England sein wird, genießen die Kinder eine relativ normale Kindheit an der Schule. Sie können lernen, ohne dass viel Aufheben um ihre Person oder ihren Status gemacht wird. Besonders ihre Spitznamen „verdienen“ sie sich selbst.

Besonders Prinzessin Charlotte hat von ihren Schulkameraden einen bezeichnenden Spitznamen erhalten. Das selbstbewusste kleine Mädchen ist in ihrer Klasse als „warrior princess“ (dt. „Kriegerprinzessin“) bekannt. Während ihre Eltern das im ersten Moment wenig gut finden dürften, steht Royal-Expertin Katie Nicholl mit einer Erklärung parat. Prinzessin Charlotte habe eine lebhafte Persönlichkeit und hätte sich bei ihren jungen Freunden den Spitznamen verdient.

Prinzessin Kate und ihre Kinder wurden auch schon auf Helloween-Tour gesichtet Wie auf einem von dem Hello!-Magazin veröffentlichten Foto zu sehen ist, nahm die Prinzessin mit ihren Kindern am Tor einer Nachbarin am klassischen Gruselbrauch teil. „Für alle, die daran zweifeln, wie bodenständig William und Kate sind … Das ist Kate mit ihren Kindern, die an Halloween in London an unsere Tür klopfen und bei ,Süßes oder Saures‘ mitmacht“, schrieb Nachbar Jay Rutland zum Foto, das er der Zeitschrift zuspielte.

Prinzessin Charlotte gibt gern den Ton an und ist ein ziemlicher Wildfang

„Offensichtlich ist die Prinzessin ein ziemlicher Wildfang“, ordnet Nicholl gegenüber Entertainment Tonight ein. „Sie liebt es, auf Bäume zu klettern, und sie ist eine echte Abenteurerin. Sie ist bekannt für ihre lebhafte Persönlichkeit.“ Dagegen wirken die Spitznamen, die Charlotte von ihren Eltern bekommen hat, geradezu beschwichtigend: Papa William bezeichnet seine Tochter mit „Mignonette“, dem französsichen Begriff für „klein und zart“ und Prinzessin Kate nennt sie „Lottie“.

So brav sie aussehen kann, so wild kann sie sein. Prinzessin Charlotte hat in der Schule von ihren Mitschülern einen eindeutigen Spitznamen bekommen

Da die Royale Familie von Wales pünktlich zum 31. Oktober, sprich zu „Helloween“ zurück ist, könnte Charlotte ihrem Spitznamen heute noch viel Ehre machen. Auch Prinzessin Kate scheint dem gruseligen US-Brauch viel abgewinnen zu können, denn sie wurde bereits gesehen, wie sie ihr Trio zur „Trick or Treat“-Tour anführte (Kinder klingeln dabei verkleidet bei den Nachbarn und fordern mit dem Spruch „Süßes oder Saures“ Süßigkeiten).

Nur für den Fall, dass Prinzessin Kate und Prinz William ihre Ferien spontan verlängert haben und auf eigene Faust Helloween begehen wollen, seien sie gespannt, wer vor ihrer Tür steht, wenn es klingelt. Es könnte die „Kriegerprinzessin“ mit ihrer royalen Familie sein, die übrigens jetzt schon „wertvoller ist, als Mama Prinzessin Kate“. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, mirror.co.uk