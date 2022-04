Prinzessin Isabella für Prada-Tasche kritisiert: Zu jung für Luxuslabels?

Von: Eva-Maria Moosmüller

Teilen

Prinzessin Isabella sah man zuletzt immer wieder mit ihrer Prada-Tasche (Symbolbild). © PPE/Imago

Prinzessin Isabella von Dänemark hat ihre Vorliebe für Mode und Styling entdeckt. Allerdings musste die Tochter von Kronprinzessin Mary für ihren exklusiven Geschmack auch schon Kritik einstecken.

Kopenhagen – Prinzessin Isabella (14) hat sich vom kleinen Mädchen zur smarten jungen Dame gewandelt. Die älteste Tochter von Kronprinz Frederik (53) und Kronprinzessin Mary (50) gilt insgeheim bereits als heimlicher Star der dänischen Königsfamilie und eifert ihrer bildhübschen Mutter in Sachen Mode und Beauty nach.

Isabellas offensichtliche Vorliebe für Luxuslabels wirft allerdings auch Fragen auf, wie 24royal.de* hier zeigt.

Bei der Konfirmation ihrer Bruders Prinz Christian (16) stahl Prinzessin Isabella im letzten Jahr zum ersten Mal dem Rest der dänischen Royals glatt die Show. Perfekt gestylt zog sie damals in ihrem lässigen Hosenanzug alle Blicke auf sich. Es folgten in den vergangenen Monaten zahlreiche weitere Auftritte, bei denen die 14-Jährige deutlich beweisen konnte, dass sie längst kein kleines Kind mehr ist. Mit ihrer Mutter Mary und ihrer Tante Marie (46) hat sie gleich zwei ideale Fashion-Vorbilder gefunden, denen sie offensichtlich auch schon mit Begeisterung nacheifert.

In wenigen Wochen steht nun Isabellas eigene Konfirmation an und ihr großer Tag wird bereits mit Spannung erwartet. Einmal mehr wird die Tochter von Kronprinz Frederik vermutlich der strahlende Mittelpunkt sein und mit Sicherheit ein wahres Blitzlichtgewitter auslösen. Die Teenagerin stößt mit ihrem Stil aber auch schon auf Kritik. Ihre augenscheinliche Vorliebe für ein bestimmtes Designerstück kommt im dänischen Volk nicht überall gut an. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.