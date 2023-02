Prinzessin Kate umarmt ihren früheren Geschichtslehrer

Kate, Prinzessin von Wales, freut sich nach einem Rundgang durch das National Maritime Museum Cornwall als sie von ihrem ehemaligen Geschichtslehrer, Jim Embury, angesprochen wird. © Chris Jackson/PA Wire/dpa

Vollkommen unverhofft trifft Prinzessin Kate auf einen ihrer früheren Lehrer. Es ist ihr anzusehen, wie sehr sie sich darüber freut.

Falmouth - Die britische Prinzessin Kate (41) hat sich bei einem Besuch in der englischen Grafschaft Cornwall von ihrer nahbaren Seite gezeigt. Als sie ihren früheren Geschichtslehrer in der Menge der Schaulustigen entdeckte, schloss sie den Mann kurzerhand in die Arme.

„Oh mein Gott! Ich erkenne Sie“, sagte die Frau von Thronfolger Prinz William (40) bei dem unverhofften Wiedersehen der BBC zufolge.

Der frühere Lehrer engagiert sich inzwischen im National Maritime Museum in der Stadt Falmouth als Freiwilliger. Über Kate hatte er nur Gutes zu sagen: Diese sei eine „fantastische“ Schülerin gewesen, so Jim Embury laut BBC. Er fügte demnach hinzu: „Es war eine großartige Klasse und sie war ein großartiges Kind. Das ist 25 Jahre her.“

Neben den Titeln Prinz und Prinzessin von Wales tragen William und Kate seit dem Tod von Queen Elizabeth II. auch die Titel Herzog und Herzogin von Cornwall. Der Besuch am Donnerstag war der erste in dieser neuen Rolle. dpa