Prinzessin Märtha Louise: Liebeserklärung an ihre Patchwork-Familie

Von: Eva-Maria Moosmüller

Märtha Louise hält an ihrem Patchwork-Glück fest (Symbolbild). © Christian Schroedter/Imago

Märtha Louise lässt ihre Fans und Follower in den sozialen Medien gerne an ihrem Alltag teilhaben. Sie nutzt Instagram aber auch immer wieder, um rührende Worte an ihre Liebsten zu richten.

Oslo – Prinzessin Märtha Louise (50) genießt ihr Patchwork-Glück in vollen Zügen. Ihre Töchter Maud (18), Leah (16) und Emma (13) verstehen sich prächtig mit Durek Verrett (47) und auch der US-Amerikaner hat die drei Mädels fest in sein Herz geschlossen. Mit berührenden Zeilen machte Märtha Louise unlängst nun einmal mehr klar, wie sehr sie ihre Liebsten zu schätzen weiß.

Prinzessin Märtha Louise gehört zu den besonders aktiven Royals auf Instagram. Es vergeht kaum eine Woche, in der die Schwester von Kronprinz Haakon (48) nicht zum Smartphone greift und ihre Follower mit einem Schnappschuss oder einer herzlichen Botschaft überrascht. So ließ sie ihre Fans im Netz beispielsweise schon an ihrem privaten Skiurlaub teilhaben, gratulierte Tochter Emma zu ihren Erfolgen bei Reitturnieren oder machte ihrem Partner Durek Verrett die schönsten Liebeserklärungen. Auch ihrem Vater König Harald gratulierte sie unlängst mit einem ergreifenden Posting zum 85. Geburtstag. Jetzt zückte die Norwegerin wieder das Handy und verfasste eine persönliche Nachricht zu einem wunderschönen Foto ihrer Patchwork-Familie.