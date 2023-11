Völlig unerwartet: Prinzessin Mary erscheint an der Seite von Prinz Frederik

Von: Susanne Kröber

Sie präsentierten sich als Einheit, auch wenn Prinzessin Mary und Prinz Frederik getrennt zum historischen Termin ihres Sohnes Christian kamen.

Kopenhagen – Gerade erst schmiss Prinz Christian eine Mega-Party zum 18. Geburtstag, jetzt wartete schon der nächste Meilenstein auf den Sohn von Kronprinz Frederik (55) und Kronprinzessin Mary (51). Am 14. November gab Christian eine Erklärung auf die dänische Verfassung im Staatsratssaal auf Schloss Christiansborg ab und ist somit jetzt Reichsvorsteher.

Prinz Frederik und Prinzessin Mary kamen getrennt zu Prinz Christians historischer Unterzeichnung

Doch was bedeutet das genau? Sollten Königin Margrethe II. (83) oder Thronfolger Prinz Frederik abwesend oder krank sein, dürfte Prinz Christian sie in Zukunft vertreten und die Amtspflichten übernehmen. Ein historischer Moment, denn seit mehr als 100 Jahren könnten in Dänemark nun sowohl der Kronprinz als mit Prinz Christian auch der Zweite der Thronfolge für die Königin einspringen. Neben ihm ist dieses Privileg noch Prinzessin Mary, Margrethes Schwester, Prinzessin Benedikte (79), sowie Margrethes jüngerem Sohn, Prinz Joachim (54), vorbehalten.

Für eine Überraschung sorgte an diesem Tag Prinzessin Mary. Obwohl ihre Anwesenheit auf Schloss Christiansborg laut Billed Bladed nicht angekündigt war, erschien die Ehefrau von Prinz Frederik zu dem Termin. Bilder, die Se og Hør vorliegen, zeigen, dass Frederik und Mary getrennt voneinander ankamen, Frederik fuhr gemeinsam mit Sohn Christian zur Staatsratssitzung, während Mary gemeinsam mit dem Gerichtspräsidenten ankam.

„Nichts, was im Voraus angekündigt wurde“: Prinzessin Mary überrascht alle mit ihrem Erscheinen

„Es ist natürlich etwas ganz Außergewöhnliches, dass Kronprinzessin Mary bei der Staatsratssitzung erscheint. Es war nichts, was im Voraus angekündigt wurde“, zeigt sich Marianne Singer, Gerichtsreporterin und Königshausexpertin für Billed Bladed überrascht von Marys Anwesenheit. „Es zeigt, dass sie an diesem für ihn historischen Tag an der Seite ihres Sohnes sein möchte.“ Für Singer spiegelt das den Erziehungsstil des Kronprinzenpaares. „Genau diese Überraschung von Kronprinzessin Mary passt perfekt zu der Art und Weise, wie sie und der Kronprinz ihre Kinder erzogen haben.“

Prinzessin Mary ließ sich den wichtigen Meilenstein ihres Sohnes Prinz Christian (Mitte) an Frederiks Seite nicht entgehen. (Fotomontage) © IMAGO/PPE

Laut Singer zeigt Kronprinzessin Marys überraschende Anwesenheit, „wie präsent sie ist, indem sie an einem so offiziellen und großen Moment teilnimmt. Es ist wirklich ungewöhnlich, aber es zeigt, wie engagiert sie als Mutter ist.“ Verlassen haben Prinz Frederik, Prinzessin Mary und Prinz Christian, der an seinem Geburtstag schüchtern mit Mette-Marits (50) Tochter Ingrid Alexandra (19) flirtete, Schloss Christiansborg dann nach gemeinsamem Fototermin auch zusammen. Fotos zeigen alle drei lächelnd in einem Auto. Verwendete Quellen: billedbladed.dk, seoghoer.dk, Instagram