Prinzessin Sofia: Seltener öffentlicher Auftritt mit Sohn Alexander

Von: Larissa Glunz

Teilen

Seine anfängliche Schüchternheit legte Sofias und Carl Philips ältester Sohn Alexander schnell ab. © Ulf Palm/Imago

Prinz Alexander sorgt für staunende Gesichter: Als süßer Überraschungsgast stiehlt er sogar seinen Eltern Carl Philip und Sofia von Schweden die Schau.

Mora – Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, ist für viele eine große Herausforderung, die Royals haben den richtigen Dreh jedoch heraus. Prinzessin Sofia (37) und Prinz Carl Philip (42) kümmern sich liebevoll um ihre Söhne und kommen dennoch ihren Pflichten als Vertreter des schwedischen Königshauses nach. Eine Aufgabe, die sie hin und wieder auch mit dem Nachwuchs teilen.

Da öffentliche Auftritte der Prinzenfamilie eine echte Seltenheit sind, freuen sich die Fans umso mehr, wenn die königlichen Sprösslinge vor die Kamera treten. Prinz Alexander (5) durfte seine Eltern Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia nun zu einem Termin in der Kleinstadt Mora begleiten. In der dortigen Kirche feierte die Gemeinde das 100-jährige Jubiläum des sogenannten Wasalaufs (schwedisch: Vasaloppet). Das seit 1922 bestehende Skilanglauf-Event wird in Gedenken an den späteren schwedischen König Gustav Wasa (64, † 1560), der eine Rebellion gegen den dänischen König Christian II. (77, † 1559) anführte, abgehalten.

Welchen rührenden Moment zwischen Prinzessin Sofia und Sohn Alexander die Kamera festhielt, verrät 24royal.de*.

Als Ehrengast durfte Carl Philip in der Mora-Kirche eine Rede anlässlich des besonderen Jubiläums halten, seine Begleitung zog jedoch alle Blicke auf sich. Prinzessin Sofia nahm neben ihrem ältesten Sohn in der ersten Reihe Platz. Der fünfjährige Alexander bewies, dass er schon ein echter Profi ist und schenkte der Kamera ein strahlendes Lächeln. Seine beiden kleinen Brüder Gabriel (4) und Julian (11 Monate) blieben derweil zu Hause in Stockholm.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA