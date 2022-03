Prinzessin Sofia: Ihre Hundeschlittentour macht Fans neidisch

Von: Larissa Glunz

Prinz Carl Philip und Ehefrau Sofia sind an der frischen Luft in ihrem Element (Symbolbild). © Patrik Österberg/Imago

Einen Ausflug wie diesen unternimmt man auch als Prinzessin nicht jeden Tag: Sofia von Schweden nahm gemeinsam mit ihrer Familie auf einem Hundeschlitten Platz.

Tandådalen – Prinzessin Sofia (37) und Ehemann Carl Philip (42) kommen stets gut gelaunt ihren repräsentativen Pflichten nach, fernab des Rampenlichts sind sie aber vor allem hingebungsvolle Eltern, die jeden Moment mit ihren drei gemeinsamen Kindern in vollen Zügen genießen. Kein Wunder also, dass auch ein Familienausflug in die Natur sie zum Strahlen bringt.

Die fünfköpfige Familie des Prinzen behält meist für sich, was sie in ihrer Freizeit so treibt, dank Social Media bekommen die Fans aber dennoch einen Einblick in ihr Privatleben. Um die letzten Wintertage nochmal voll auszukosten, machten sich Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia samt Nachwuchs auf den Weg in das idyllisch gelegene Skigebiet Tandådalen in der Nähe der norwegischen Grenze. Umgeben von Wäldern und Bergen unternahmen die schwedischen Royals ein actionreiches Abenteuer, eine Hundeschlittentour!

Der Veranstalter der Tour, „Peakpoints Adventure", freute sich sichtlich über den hohen Besuch in der Provinz Dalarnas län und hielt das Treffen mit den dreifachen Eltern prompt mit der Kamera fest. „Diese Woche hatten wir einige besondere Gäste bei uns! Prinz Carl Philip hat mit seiner Familie eine Hundeschlittentour bei uns gemacht", verkündete der Organisator stolz auf Instagram.