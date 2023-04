Privat wie selten zuvor: Roland Kaiser steht seinen Fans Rede und Antwort

Via Instagram eröffnet Roland Kaiser eine Fragerunde mit seinen Fans und spricht so u. a. über Organspende, Fußballvereine, Lieblingssongs und Konzertbesuche.

Münster – Roland Kaiser (70) hat zwar einen Instagram-Account, so wirklich private Einblicke teilt der Schlager-Star dort allerdings nicht. Bis jetzt! Den kleinen Oster-Urlaub auf Sylt nutzte Roland einfach mal für eine kleine Fragerunde mit seinen lieben Fans. Ob er von ganz allein darauf gekommen ist oder das der Einfluss seiner 24-jährigen Tochter und Geschäftspartnerin Annalena ist, die durchaus affiner im Umgang mit Social Media ist, verrät der 70-Jährige an dieser Stelle nicht. Aber die Fans freuen sich und löchern den sympathischen Musiker mit Fragen.

Dass Familie Kaiser gerne auf der nordfriesischen Insel Sylt urlaubt, wissen die treuen Fans natürlich, wollen aber von Roland wissen, an welchem Ort der Nordseeinsel es dem Sänger am besten gefalle. Da hat Entertainer eine klare Antwort und teilt auch gleich ein passendes Bildchen dazu: „Am Strand“, schreibt der Musiker in seiner Instagram-Story mit einem Schnappschuss von sich in der steifen Brise am Strand stehend.

Roland Kaiser: „Für den FCB schlägt mein Herz“

Außerdem gibt Roland Kaiser, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, in der Fragerunde preis, dass er einen Organspendeausweis besitze, „FC Bayern München“-Fan sei und müsste er sich zwischen Weihnachten und Ostern entscheiden, so wäre Roland Team Weihnachten. Das letzte Konzert, was der Musiker als Besucher genossen habe, sei das „Back to live – Peter Maffay“-Konzert mit Johannes Oerding in der Waldbühne in Berlin gewesen und Tochter Annalena habe dem Familien-Dackel den Namen Miley gegeben.

Der 70-Jährige plaudert so richtig aus dem Nähkästchen mit seinen Fans und beantwortet auch einige Fragen zu seiner Musik. So verkündet der „Du, deine Freundin und ich“-Interpret, dass im Frühjahr 2025 eine Arena-Tour geplant sei. Sein Lieblingssong aus dem eigenen Repertoire sei „Bis zum nächsten Mal“ sei, „weil es jedes Mal ein Versprechen an mein Publikum ist, sich wiederzusehen“, so Roland Kaiser.

Auf die Frage, ob Roland Kaiser alle Artikel über sich selbst lese, die erscheinen, antwortet der Schlagerstar: „Selbstverständlich nicht alle“, aber Kaiser lese sehr gerne die Kritiken über seine Konzerte. Und schließlich wollen Fans natürlich auch wissen, ob es Roland selbst ist, der ihnen die Fanpost beantwortet. „Natürlich“, kann der 70-Jährige seine Fans beruhigen – es ist seine Handschrift, aber er habe tatkräftige Unterstützung von seiner Frau und seiner Tochter.