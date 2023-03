„Pro Seite 0,4 ml“: Iris Klein lässt sich die Lippen aufspritzen

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Iris Klein ist nicht nur zum Entspannen in der Schweiz. Die Mutter von Daniela Katzenberger hat sich jetzt auch die Lippen aufspritzen lassen. Das Ergebnis zeigt sie ihren Fans auf Instagram.

Bad Ragaz – Nach ihrer Trennung von Peter und der öffentlichen Schlammschlacht seiner angeblichen Dschungelcamp-Affäre Yvonne Woelke gönnt sich Iris Klein jetzt erstmals eine Wellness-Auszeit in der Schweiz. Auf dem Programm stehen aber nicht nur Massagen, sondern auch ein Termin beim Beauty-Doc. Ihre neuen Lippen präsentiert die Mutter von Daniela Katzenberger ihren Fans jetzt auf Instagram.

Massage, Gourmet-Essen, Beauty-Doc: Iris Klein gönnt sich Wellness-Auszeit

Nach dem ganzen Stress der letzten Monate konnte es Iris Klein gar nicht erwarten, sich in der schönen Schweiz mal so richtig zu entspannen. Und weil es alleine dann doch zu ruhig ist, hat sie ihre beiden Töchter und ihren jüngsten Enkel mit eingepackt. Gestern (25.03.2023) stand dann ein ganz besonderer Termin auf dem Programm: Ein Termin zum Lippen aufspritzen.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Kurz vor der Behandlung packt Iris Klein dann doch ein bisschen die Angst vor der Nadel. „Ich hab direkt gefragt, ob man da eine Betäubung drauf machen kann. (...) Ich bin ja ein Schisser“, lacht sie selbstironisch. Ein paar Stunden später ist es dann so weit, vorher schreibt sie noch: „Bissl Schiss in der Buxe“. Dann präsentiert Iris Klein ihren Fans dann ihre neuen Lippen.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

„Pro Seite 0,4 ml“: Iris Klein lässt sich die Lippen aufspritzen

„Es sind pro Seite 0,4 Milliliter“, verrät Iris Klein noch mit der Hand vor den Lippen. „Und das Ganze hat eine Ärztin gemacht, die hat auch so eine Betäubungscreme drauf gemacht. Aber es ist noch geschwollen“, warnt sie ihre Fans, bevor sie ihnen schließlich ihre neuen Lippen zeigt. „Es ist nur so ein bisschen geschwollen. Ohhh, Gott. Also es schwillt noch ab, hat sie gesagt“, versichert sie ihren Fans. Zuerst noch ein bisschen unsicher, scheint sich Iris Klein ein paar Stunden später aber sichtlich wohl mit ihren etwas volleren Lippen zu fühlen.

Vorher, nachher: Iris Klein zeigt ihren Fans ihre neuen Lippen (Fotomontage) © Instagram/Iris Klein

Während sich Iris Klein rundumerneuern lässt, kocht Yvonne Woelke vor Wut und spricht nun sogar Drohungen auf Social Media aus: „Wenn ich untergehe, ziehe ich andere mit“. Verwendete Quellen: Instagram/ Iris Klein