Nur 18 Minuten nach offizieller Trennung von Anna-Carina: Stefan Mross ändert sein Profilbild

Von: Claire Weiss

Seit dem 11. November haben Schlagerfans traurige Gewissheit: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sind getrennt. Nur wenige Minuten nach der öffentlichen Bekanntgabe löschte der „Immer wieder sonntags“-Moderator seine (Noch-)Ehefrau aus seinem Profilbild.

Traunstein - In den letzten Monaten machten Stefan Morss (46) und Anna-Carina Woitschack eine schwere Zeit durch. Sie pendelte zwischen Rust und Köln wegen der Dreharbeiten für die RTL-Show „Skate Fever“. Er gab zu: „Ich konnte nicht damit umgehen, dass wir nicht mehr 24 Stunden am Tag zusammen waren“. Nun ist alles aus zwischen dem ehemaligen Schlager-Traumpaar.

Kein Platz für Anna-Carina: Stefan Mross ersetzt sein Profilbild

Das verkündeten Stefan und Anna-Carina am 11. November in einem identischen Posting auf Instagram und Facebook. „Getrennt und doch zusammen, Individuen und trotzdem eine Einheit. Seelenverwandte und nun geht jeder seinen eigenen Weg“, schrieb Mross am Freitag um 16.32 Uhr im sozialen Netzwerk.

Von Anna-Carina Woitschack ist auf Stefan Mross‘ Profilbild keine Spur mehr. © Facebook/Stefan Mross & Imago

Nur 18 Minuten später änderte er das Titelbild seiner Seite - für Anna-Carina Woitschack ist dort keinen Platz mehr. Zuvor hatte der 46-Jährige nämlich für die anstehende, gemeinsame Tour geworben: „Immer wieder Schlager“ sollte schon am 02. Februar starten und die Konzerte sollten sich bis zum 31. Oktober hinziehen. Ob die beiden wohl trotz Trennung zusammen auf Tour gehen?

Stefan Mross und die Frauen Für den Schlagersänger ist es bereits die dritte Ehe, die in die Brüche geht. Von 2006 bis 2012 war er mit Stefanie Hertel verheiratet. Mit der Schlagersängerin hat er eine gemeinsame Tochter. Ein Jahr nach der Trennung gab Stefan Mross Susanne Schmidt das Ja-Wort. Mit ihr führte er von 2013 bis 2016 seine zweite Ehe. Mit der Produktionsassistentin hat der 46-Jährige eine weitere Tochter und einen Sohn. 2016 lernte Mross in seiner Sendung „Immer wieder sonntags“ Anna-Carina Woitschack kennen und verliebte sich in die damals 24-Jährige. 2019 machte er ihr im TV einen Antrag und 2020 heirateten die beiden live im Fernsehen. Doch auch die dritte Ehe sollte nicht halten.

Schlager-Fans schenken Stefan Mross Trost

Das gemeinsame Bild mit seiner Ehefrau hat Stefan Mross zumindest durch ein Solo-Foto ersetzt. Ernst blickt er Richtung Kamera. „Lieber Stefan, bitte lass trotz Trennung nicht den Kopf hängen, es kommen wieder besseren Zeiten auf dich zu!“, versichert ihm ein Fan in der Kommentarspalte. Woraufhin Stefan Mross antwortet: „Danke für deinen netten Kommentar.“ Der Beistand seiner Fans scheint ihm in dieser schweren Zeit Trost spenden zu können.

Bevor sich die beiden Sänger trennten, kursierten lange Zeit Gerüchte, die 30-Jährige sei fremdgegangen. Doch der angebliche Fremdflirt von Stefan Mross‘ Ehefrau Anna-Carina Woitschack liebt nun eine andere. Verwendete Quellen: Facebook/Stefan Mross, reservix.de