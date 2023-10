„Promi Big Brother“-Comeback für Naddel? Diese Bedingungen stellt Bohlen-Ex

Von: Volker Reinert

Ende November startet „Promi Big Brother“ auf Sat.1 in eine neue Runde. Nadja Abd el Farrag hat schon Erfahrungen mit dem TV-Knast. Sie würde erneut einziehen, allerdings nur unter einer Bedingung.

Köln – Erst Schlagerkarriere, jetzt zu „Promi Big Brother“? Mit voller Vorfreude warten die Fans schon gespannt auf die nächsten Teilnahmen, die allmählich durchsickern. So ist unter anderem Peter Klein (56) mit von der Partie und auch Yeliz Koc (29). Naddel war bereits 2005 und 2011 Kandidatin in der regulären Version von „Big Brother“, wo sie mehrere Tage zu Gast war. Nun brachte sich die Ex von Dieter Bohlen (69) selbst ins Gespräch für die Promi-Version.

Nadja Abd el Farrag zu „Promi Big Brother“? Sie stellt klare Forderungen

Eines ist klar: Nadja Abd el Farrag (58) ist überhaupt nicht davon abgeneigt, in die beliebte Reality-Show zu ziehen. Doch nur an der Seite von Entertainer und Millionär Andreas Ellermann (59). Das verrieten beide jetzt in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Ellermann habe zwar bereits mehrere Anfragen für eine Teilnahme an der Sat.1-Show erhalten, aber aus mehreren Gründen abgesagt.

Allerdings würden sie „für zwei, drei Tage reingehen. Das würden wir aushalten, länger nicht.“ Demnach wollen sie bei einer Teilnahme nur gemeinsam den Weg in den TV-Container wagen, eine eigene Toilette für sich haben, nur im Luxusbereich wohnen wollen und für Ellermann sei auch ein Kühlschrank voller Bier für ihn entscheidend. Der Hauptgrund ist allerdings noch ein anderer, warum der Millionär „Promi Big Brother“ für sich für ausgeschlossen hält. Seine Ex.

Nadja Abd el Farrag galt monatelang als verschwunden Im Frühjahr 2023 hatten sich Freunde der Moderatorin besorgt an die Öffentlichkeit gewandt – denn Naddel war wie vom Erdboden verschluckt. Rund vier Monate hatten ihre Bekannten kein Lebenszeichen von ihr erhalten. Kurz darauf tauchte die Sängerin aber wieder auf der Bildfläche auf. Andreas Ellermann hatte sich ihrer angenommen und unterstützt sie seither finanziell und bei ihrem Weg zurück in die Öffentlichkeit.

„Promi Big Brother“: Für Ellermann ist Patricia Blanco ein absolutes No-Go

Ellermanns Ex-Freundin Patricia Blanco ist offenbar auch Teilnehmerin der diesjährigen Staffel. Bestätigt ist dies allerdings noch nicht. Doch auf ein Wiedersehen mit der Tochter des Schlagerstars Roberto Blanco (86) hat der 59-Jährige keine Lust. „Das Kapitel Blanco ist für mich abgeschlossen. Ich möchte nur noch meine Ruhe und mich zur Vergangenheit nicht mehr äußern“ zitiert t-online.de Ellermann.

Am 20. November 2023 startet die neue Staffel „Promi Big Brother“ auf Sat.1. Ob Naddel einziehen würde, verriet sie jetzt in einem Interview. © IMAGO / Andre Lenthe & IMAGO / Future Image

Naddel verspricht allerdings: „Wenn Madame einzieht, dann wird es heftig. Dann schütze ich dich!“ Auch der Sender bezog bereits Stellung gegenüber Bild und erklärte: „Wen ‚Big Brother’ einlädt, das weiß nur ‚Big Brother’. Grundsätzlich gilt: Sonderwünsche will und kann ‚Big Brother’ nicht erfüllen.“ Ellermann lud Naddel erst kürzlich auf das Oktoberfest ein und tröstete sie damit aufgrund von Panikattacken und Terminabsagen. Verwendete Quellen: bild.de, t-online.de