Nach Aus bei „Promi Big Brother“: Jeremy Fragrance will auswandern

Teilen

Jeremy Fragrance sorgte bei „Promi Big Brother“ für viel Wirbel. © SAT1

In den vergangenen Wochen war sein Name in aller Munde: Jeremy Fragrance sorgte bei „Promi Big Brother“ für viel Wirbel. Nun schmiedet er fleißig Zukunftspläne.

Jeremy Fragrance (33) hat große Pläne! Kein Kandidat polarisierte bei der aktuellen „Promi Big Brother“-Staffel mehr als der Parfüm-Influencer. So weigerte sich der Netz-Star partout, seinen weißen Anzug auszuziehen und ernährte sich lediglich von Wasser. Außerdem geriet er immer wieder mit anderen Mitbewohnern wie Walentina Doronina (22) aneinander. Nach sieben Tagen verkündete Jeremy dann völlig überraschend seinen freiwilligen Exit von der Show. „Ich gehe, wenn es am schönsten ist“, erklärte der YouTuber seine Entscheidung.

Auch wenn er die Sendung vorzeitig verlassen hat, ist Jeremy Fragrance der heimliche Gewinner. Allein auf Instagram hat er dank „Promi Big Brother“ über 60.000 Follower dazugewonnen. Auch das Medieninteresse an seiner Person ist groß. Allerdings will der TikTok-Star Deutschland bald für eine Weile den Rücken kehren. Gegenüber der Bild-Zeitung verrät er: „Ich werde jetzt planen, in die USA zu gehen. Ich habe dort Familie, meine meisten Follower sind ohnehin englischsprachig und wissen nicht, was ich in Deutschland mache.“

Jeremy Fragrance braucht nicht mehr als „einen Ferrari und eine Rolex“

In Zukunft wird die Welt also noch viel von Jeremy Fragrance hören. Der gebürtige Oldenburger will weiter im Parfüm-Business tätig sein. „Ich möchte aber auch eine Jeremy-Fragrance-Show entwickeln und mich voll auf mich konzentrieren“, kündigt er an. Außerdem werde bereits an einem Doku-Format mit dem Reality-TV-Star gearbeitet. Auch auf dem Bildschirm wird es also weiter Neues von Jeremy geben.

Eine Sache steht fest: In finanzieller Hinsicht muss er sich für die nächste Zeit keine Sorgen machen. Für ein einziges TikTok-Video mit Duft-Empfehlung verdient Jeremy eigenen Angaben zufolge bis zu 25.000 Euro. Dadurch kommt er pro Monat auf Einnahmen von mehreren 100.000 Euro. Über die Stränge schlagen würde der Webproduzent aber nie. „Ich habe eben nur EINEN Ferrari und EINE Rolex. Mehr brauche ich nicht“, gibt er sich ganz bescheiden.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Zum ganz großen Glück fehlt Jeremy jetzt nur noch eine starke Partnerin an seiner Seite. „Eine Frau und Kinder wären dazu noch, was ich mir privat wünsche“, gesteht der Internet-Star. Ob das wohl ein Aufruf ist?