„Promi First Dates“: Ex-Dschungelkönig Prince Damien sucht erste Liebe im TV

Bei DSDS hat er 2016 gewonnen, und 2020 holte er im Dschungel die Krone. Ob Prince Damien bei „First Dates“ nun auch endlich in der Liebe Glück findet? (Fotomontage) © RTL & IMAGO/STAR-MEDIA

Bei DSDS hat er 2016 gewonnen, und 2020 holte er im Dschungel die Krone. Ob Prince Damien bei „First Dates“ nun auch endlich in der Liebe Glück findet?

Eigentlich kann Prince Damien (32) kaum klagen. 2016 konnte er das Finale der RTL-Talentshow „Deutschland sucht den Superstar“ für sich entscheiden. 2020 wurde er am Ende der vierzehnten Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ zum Dschungelkönig gekrönt. Aber auch sonst läuft es beruflich bestens für den Sänger und Choreografen. Auf RTL2 entscheidet er als Juror gemeinsam mit Schlagersänger Guildo Horn (59) und Sängerin Loona (48), wer es in der Sendung „Music Drive Inn“ auf den Gewinnerparkplatz schafft.

Nur mit der Liebe scheint es bislang noch nicht geklappt zu haben. Der viel talentierte Mann hatte nämlich noch nie eine richtige Beziehung! Wie gut, dass VOX gerade frischen Wind in seine Datingshow „First Dates“ bringt. In der Woche ab dem 30. Januar wird von der beliebten Sendung nämlich eine Promi-Ausgabe an den Start gehen. Neben Schauspielerinnen wie Radost Bokel (47) oder Liz Baffoe (53) wird auch Prince Damien bei Gastgeber Roland Trettl (51) auf ein Blind Date treffen.

Ex-Dschungelkönig Prince Damien: Stimmt die Chemie im First-Dates-Restaurant?

Hat es im Restaurant für Prince Damien geknistert? Jedenfalls hatten er und sein Date, der aus Augsburg stammende Flugbegleiter Patrick, sich durchaus etwas zu erzählen. Beide können Freizeitparks etwas abgewinnen und teilen ihre Begeisterung fürs Tanzen. Dass er gerade mit einer prominenten Person flirtet, merkte Patrick aber erst, als Prince Damien von seiner Schlange berichtete. „Der Groschen ist gefallen, als er von seinen Haustieren erzählt hat. Weil ich mich erinnerte, dass er im Dschungelcamp war und da keine Angst vor Reptilien hatte“, erklärte der 31-Jährige.