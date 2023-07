Gelbes Glück im Gourmet-Tempel Waca in der Motorworld

Von: Teresa Winter

Die Waca-Inhaber Markus und Elena Aichinger feiern ein gelbes Sommerfest. © Heinz Weißfuß

Dass sie ihr gelbes Walle-Kleid jemals anziehen wird, hat Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (60) nicht gedacht. „Das ist von Marcel Ostertag. Beim Ausverkauf in München habe ich es vor sieben Jahren mitgenommen, habe aber nie reingepasst“, erzählt sie. Bis jetzt. Denn die Synchron­sprecherin nahm zwölf Kilo ab und hatte am Mittwochabend die perfekte Gelegenheit, ihr Designer-Kleid auszuführen.

Beim gelben Sommerfest des Waca-Restaurants. Seit zwei Jahren gibt es den Gourmet-Tempel in der Motorworld. Gelber Teppich, gelbe Drinks, gelbe Outfits – die Gäste genossen den Abend mit japanisch-peruanischen Köstlichkeiten, Yuzu-Gin und französischem Rosé-Wein aus der Sechs-Liter-Magnumflasche. Schlagerstar Patrick Lindner (62) kam zum ersten Mal in die Motorworld und wurde prompt zum Mitkochen engagiert. Der gelernte Koch zauberte Ceviche Mixto aus Fisch, Meeresfrüchten und Koriander. „Japanisch isst man jetzt ja nicht so oft, aber wir mögen es sehr, sehr gerne, deshalb haben wir uns sehr über die Einladung gefreut“, sagt Lindner. Er und sein Mann Peter Schäfer kochen öfter asiatisch. „Aber bei japanisch bin ich überfordert“, verrät Lindner und lacht. Seine Ceviches kommen trotzdem gut bei den Gästen an. Auch bei Moderator und Kunstmaler Percy Hoven (58). „Ich habe eine große Affinität zu Japan“, erzählt er. Japanische Antiquitäten. japanisches Essen, Land und Leute – „ich liebe es“. Seine Liebe teilt Hoven mit seiner Tochter Yuma (22). „Sie lebte lange in Japan, spricht inzwischen fließend Japanisch.“



Großer Sushi-Fan

Hovens enger Freund Albrecht von Weech (65) modelte viele Jahre in Japan. „Ich bin ein großer Sushi-Fan.“ Weil ihnen die japanische und die peruanische Küche so gut schmeckt, eröffneten Markus und Elena Aichinger 2021 das Waca-Restaurant. Seit 20 Jahren betreiben beide Gastronomie-Einheiten im Sicherheitsbereich des Terminal 2 am Münchner Flughafen – mittlerweile sechs Stück mit etwa 100 Mitarbeitern. Als Corona kam und fast alle Flüge gestrichen wurden, waren auch Aichingers Gastro-Einheiten am Flughafen dicht. So überlegten sie etwas Neues zu machen und eröffneten ihr erstes Restaurant außerhalb des Flughafens.



Pure Lebensfreude

„Davon habe ich schon immer geträumt“, erzählt Elena Aichinger. Seit 20 Jahren sind sie und ihr Mann ein Power-Paar. Sie unterstützen sich, verwirklichen ihre gemeinsamen Träume. Auch den Restaurantnamen dachten sich beide zusammen aus: „Wacame heißt Algen auf japanisch, vaca steht im Spanischen für Kuh, und Waka Waka beschreibt pure Lebensfreude. So haben wir einfach einen Mix aus allem gemacht und sind total happy damit“, sagt Elena Aichinger.