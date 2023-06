„ProSieben auf Sparflamme“: Heidi Klums Papa Günther schießt gegen GNTM-Finale

„Es ist unpersönlicher geworden“

Am 15. Juni kürt Heidi Klum die nächste GNTM-Siegerin. Das Finale findet erstmals ohne Publikum statt, was nun von Heidi Klum‘s Vater Günther heftig kritisiert wird.

Köln – Das große Finale steht vor der Tür! Doch dieses Jahr wird die GNTM-Siegerin von 2023 erstmals ohne Publikum das letzte Foto von Heidi bekommen. Jetzt äußert sich auch Günther Klum, der Vater von Heidi Klum, zur Entwicklung der Show. Auf seiner Website hat er ein Video mit dem Titel „ProSieben auf Sparflamme“ veröffentlicht.

Darin kritisiert er, dass der Sender ProSieben mittlerweile an Kosten und Ideen spare. Früher fand das Finale in großen Hallen mit Tausenden von Zuschauern statt, jetzt werde es in einem Studio abgehalten. Günther Klum bemängelt, dass es dadurch unpersönlicher geworden sei.

Klum vermutet, dass dies mit finanziellen Einschränkungen des Senders zusammenhänge. Auch das Engagement der Scorpions als musikalischer Act am Finalabend findet er fragwürdig, da die jungen Zuschauer mit dieser Band möglicherweise nichts anfangen könnten.

Der Papa von Heidi zeigt sich auch unzufrieden mit der inhaltlichen Entwicklung der Sendung. Er findet, dass „Germany‘s Next Topmodel“ als Titel der Show nicht mehr passend sei, wenn auch Kandidatinnen teilnehmen, die nicht dem traditionellen Schönheitsideal entsprechen.

„Wenn man die Mütter teilnehmen lässt, dann muss man auch sagen ‚Germany‘s Next Topmodel und ihre Mütter‘“, meint Klum. Viel einfacher wäre es, wenn man auch „schöne junge Männer“ teilnehmen und die Gruppen gegeneinander antreten lasse. Das würde die Leute laut Günther „viel mehr interessieren.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Günther Klum seine Kritik an GNTM äußert. Nachdem die Siegerin der letzten Staffel 2021 erstmals keinen Vertrag mit seiner Agentur erhalten hatte, äußerte er bereits mehrfach seinen Unmut. Er betonte zum Beispiel in einem früheren Interview, dass er stets darauf geachtet habe, dass die Sendung nicht dem Trash-Niveau anderer Casting-Shows verfalle.

